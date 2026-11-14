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Spurs arrollan, Pacers ganan por la mínima y Antetokoumpo y Adebayo embolsan 74 a Miami

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- San Antonio Spurs arrolló en la NBA Cup de este viernes con 38 puntos de diferencia a los Golden State Warriors, los Indiana Pacers sufrieron para vencer a los New York Knicks y Giannis Antetokoumpo y Bam Adebayo embolsaron este viernes 74 puntos a Miami Heat en el duelo contra los Cleveland Cavaliers.

Los de Texas lograron una cómoda victoria de 123-85 frente a sus rivales del estado de California, en un duelo en el que aprovecharon la ausencia de su máxima estrella, Stephen Curry, por una lesión abdominal, y aupados en el rendimiento de Stephon Castle, que aportó 32 puntos y se coronó como máximo anotador del encuentro.

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Más sufrido se presentó el duelo entre los Pacers contra los Knicks, un encuentro que los de Indianápolis terminaron remontando tras ir por detrás en el marcador para imponerse por un ajustado 106-104.

El juego destacó por la aportación ofensiva de Karl-Anthony Towns (23 puntos 9 de 19 en tiro) y se resolvió tras un agónico lanzamiento sobre la bocina que pudo haber obrado el milagro del empate, pero que al final no entró.

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Por su parte, Miami Heat venció por 133-121 a los Cleveland Cavaliers, impulsado por una espectacular actuación conjunta de la dupla Antetokoumpo y Adebayo, quienes aportaron 37 puntos cada uno para sentenciar el encuentro a su favor.

Con una actuación dominante de 43 puntos, Alperen Sengün aseguró la victoria por 125-118 frente a los Utah Jazz en un disputado encuentro que mantuvo la emoción hasta los minutos finales.

También destacó en la jornada Franz Wagner, quien con sus 35 puntos (13 de 22 en tiro y 12 asistencias), lideró la victoria de los Orlando Magic por 107-99 contra unos Milwaukee Bucks que estuvieron poco finos en ataque, con un 39 % de acierto en tiros de campo.

A pesar de la brillante exhibición de Shai Gilgeous-Alexander, quien logró 40 puntos, los Oklahoma City Thunder cayeron por un ajustado 113-112 frente a los LA Clippers en un apretado encuentro en el que el jugador español Baba Miller no dispuso de minutos. EFE

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