Separar la vida privada de las autoras de sus personajes para generar otra forma de leer

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 14 nov (EFE).- La escritora Andrea Toribio ha afirmado a EFE que hay que realizar “una separación clara” entre la vida privada de las autoras y los personajes de sus obras de ficción para “generar otra manera de leer”, una distinción que ya se produce en el caso de los autores.

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Toribio (Madrid, 1993) presenta este sábado en Logroño su libro ‘La comunidad imaginada. La invención masculina de la escritura de las mujeres’, en el marco de la última jornada de la décima edición del Festival de Narrativas Cuéntalo de Logroño.

Ha indicado que esta obra recoge “una nueva forma de hacer canon a través de una propuesta que consiste en leer a las autoras desde otra perspectiva, que no las convierta en un nicho ni en una literatura secundaria, marginal o periférica”.

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Toribio ha señalado que la sociedad está habituada a leer las novelas escritas por mujeres de forma que estas se encuentran “condicionadas por sus vidas privadas”, porque se presupone que los personajes que crean guardan “una relación directa con ellas, pero nada más lejos de la realidad”.

Ha indicado que para los autores existe “una separación bastante clara entre sus vidas privadas, su intimidad y su vida pública; sin embargo, en el caso de las autoras está todo mezclado” y pasa a “formar parte de lo público”.

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“Hay tergiversaciones continuas y malos entendidos, y todo viene de una mala lectura de quiénes son esas mujeres en sus vidas privadas, porque se piensa que son tal y como escriben en sus obras, pero la variedad y lo universal de los temas humanos son capital de todos y de todas”, ha reivindicado.

Toribio ha incidido en que “esta confusión entre la vida y la obra es algo que siempre se ha dado”, pero, en la actualidad, “las redes sociales han venido a complejizar más el debate”.

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En los actuales tiempos "confusos”, ha afirmado, “puedes estar leyendo una propuesta narrativa de un autor o una autora y, mientras, estar cotilleando alguna de sus redes sociales”.

Ha apuntado que en esta situación, “en lugar de encontrar una explicación a eso que se está contando desde la propia literatura, se está intentando buscar una explicación desde la propia vida (del autor o autora), que es el error”.

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La propuesta que expone en su libro supone una nueva forma de lectura, que “no esté sesgada por la identidad ni por la orientación de las autoras y tampoco de los autores”, ha dicho.

“Tenemos que preservar, de alguna manera, la magia que tienen los libros, que es ese momento emocionante de la experiencia de la lectura", ha subrayado, e "intentar abstraernos un poco de lo que pueda ser la vida de su autor o autora fuera de la obra”.

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Por ello, ha destacado la necesidad de “volver al libro”, algo que, “quizá, es un planteamiento más conservador, pero que es efectivo porque permite actualizar el debate”. EFE

sjf/alg/amf