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Peatones, ciclistas y motoristas: las víctimas piden más protección y formación

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Teresa Díaz

Madrid, 14 nov (EFE).- Casi cinco de cada diez fallecidos en carretera son peatones, ciclistas y motoristas. Víctimas y expertos en seguridad vial consultados por EFE ponen el acento en una mayor protección y en la formación de este colectivo de usuarios vulnerables con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que se conmemora este domingo.

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Desde la Dirección General de Tráfico (DGT), Álvaro Gómez director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, recuerda cómo este día se ha consolidado como la jornada en que víctimas, familiares, administraciones y sociedad civil se encuentran para recordar a las personas fallecidas y afectadas por los siniestros, y para renovar el compromiso de trabajar para reducir la siniestralidad en nuestras carreteras y calles

Hasta el 12 de noviembre, este año han fallecido en las carreteras un total de 409 usuarios vulnerables, siete más que en el mismo periodo de 2025, y suponen el 44 % de todas las víctimas de siniestros de tráfico.

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De ellos, 100 son peatones, 48 ciclistas, uno conductor de patinete y 260 motoristas.

En ese mismo periodo, además, 2.084 usuarios vulnerables han resultado heridos y han requerido hospitalización: 165 peatones, 327 ciclistas, 29 conductores de VMP y 1.563 motoristas.

Mientras que en autovías la cifra se mantiene más o menos estable respecto al año anterior, el incremento del número de víctimas mortales de este colectivo aumenta en carreteras convencionales.

Unos datos muy preocupantes para los responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT), que confían revertir con las nuevas medidas puestas en marcha recientemente.

El pasado 1 de octubre entró en vigor el Real Decreto que modifica el Reglamento General de la Circulación. Por primera vez una normativa define a este colectivo, en el que también se incluye a los usuarios de vehículos de movilidad personal.

El uso del casco obligatorio en patinetes y también en ciclistas cuando circulen en vías interurbanas, la obligatoriedad de reducir en 20 km/h el límite de velocidad y dejar un margen de 1,5 metros en adelantamientos a bicicletas, y una equipación más segura para motoristas (guantes homologados y calzado cerrado) son algunas de las medidas que contempla el decreto.

Desde las asociaciones de víctimas aplauden esta nueva normativa, si bien echan en falta más información sobre las medidas. Y coinciden en reconocer que es pronto para aventurar si van a disminuir las cifras de mortalidad.

Francisco Canes, presidente de Fundtrafic, fundación de apoyo a víctimas de accidentes, valora, en declaraciones a EFE, el avance en la protección de los más vulnerables que supone el decreto, si bien recuerda que es muy reciente, por lo que "todavía está por ver" su incidencia.

Más allá de estas medidas de prevención, Canes hace hincapié en la protección de las víctimas después del accidente, donde -ha dicho- siguen encontrando "muchas carencias" en cuanto a la lentitud en la tramitación de las indemnizaciones y la atención integral a las mismas. Y advierte: "Víctima no sólo es el que sufre el accidente, sino todo su entorno cercano".

Coincide la directora general de la asociación Aesleme, Mar Cogollos, en que es pronto para valorar la aplicación del decreto, aunque cree que la información sobre las medidas no ha llegado plenamente a los usuarios vulnerables a los que van dirigidas, sobre todo a ciclistas y usuarios de patinetes.

Otra de sus preocupaciones, asegura a EFE, es la falta de formación de los usuarios de bicicleta y patinete que no tienen la obligatoriedad de disponer de carné de conducir y, por ello, defiende que reciban una formación de 3 o 4 horas sobre las normas de circulación y los riesgos a los que se enfrentan.

Para Jesús Monclús, director experto de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre, es un buen decreto que sitúa a los usuarios vulnerables en el centro de la prevención y mejora su protección. No obstante, considera que hay que avanzar en una legislación que permita seguir reduciendo el número de víctimas.

"Se han dado pasos relevantes, pero como todo en la vida siempre hay puntos de mejora", señala a EFE Monclús, que apunta al refuerzo de la formación vial, incluyendo módulos de concienciación, para todos los usuarios de la vía, también para los de patinetes eléctricos.

Además, considera que se puede avanzar en la investigación técnica de los siniestros más graves para determinar patrones de comportamiento y fallos frecuentes que "permitan evitar la recurrencia día tras día de los mismos tipos de siniestros". EFE

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