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Llegan las cenas de Navidad, un momento que eleva un 20 % la caja de los restaurantes

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Manuel Weiss

Madrid, 14 nov (EFE).- La restauración afronta el inicio de un momento clave en la temporada, las cenas y comidas de Navidad, para las que cada año se agotan antes las reservas en las fechas clave y que suponen aumentos en la facturación de hasta el 20 % respecto a noviembre, que sigue siendo un mes difícil.

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El director general del grupo de restauración Lateral, Eduardo Pérez, ha afirmado en conversación con EFE Agro que el aumento en la clientela desde finales de noviembre y hasta Navidad es de hasta el 20 %.

Según Pérez, los restaurantes del grupo atienden unos 35.000 clientes a la semana, mientras que durante las fechas previas a las fiestas, la cifra llega a superar los 40.000 clientes semanales.

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El directivo ha reconocido que la demanda de grupos y eventos, especialmente empresas, que quieren celebrar y reunirse es "importante" ya desde la última semana de noviembre.

En cuanto al número de reservas, Pérez ha adelantado que, si el año pasado a estas alturas contaban con 380 peticiones de eventos, este año ha aumentado hasta las 495, lo que supone un crecimiento del 30 %, cifra "nada desdeñable", ha reconocido.

La "inmediatez en la respuesta" es una de las claves que ha señalado Pérez para el éxito en esta campaña, ya que según su experiencia el cliente necesita una respuesta afirmativa a su petición de reserva en un plazo máximo de 24 horas y además cada vez adelanta más la llamada para realizar dicha reserva.

En una línea similar se ha situado el director general de 9 Reinas, Adrián Gerardi, quien al frente de este grupo con ocho restaurantes en Barcelona y su área urbana, ha cifrado entre el 15 % y el 20 % el aumento en la facturación respecto a un mes "más convencional" como noviembre.

Gerardi ha explicado que a fecha de 11 de noviembre quedan solamente un 30 % de plazas sin cubrir en sus restaurantes, y eso sin contar las aproximadamente 40 peticiones sin presupuestar, con las que "prácticamente" cerrarían todos los "días fuertes", ha destacado.

El director general ha explicado que en estas "fechas clave" buscan obtener un "tique promedio mínimo" con un precio superior al menú de temporada normal debido precisamente a la "alta afluencia" y a que los grupos hacen un uso completo del tiempo en la mesa, con lo que normalmente la facturación se reduce a un grupo por mesa y sesión.

En cuanto a las tendencias entre la clientela, Gerardi ha explicado que en estas fechas no es tan importante el concepto gastronómico como que "ocurran cosas" en forma de animación musical o espectáculos de magia, según ha ejemplificado.

El responsable de 9 Reinas ha sumado otro aspecto a tener en cuenta, especialmente en Nochebuena y Nochevieja: tener un restaurante en una zona "con público extranjero" marca la diferencia en fechas en las que el cliente nacional suele optar por celebrar en el hogar.

Como ha aclarado la nutricionista Laura Arranz, que haya un "exceso puntual" no es un problema, lo que sí ocurre cuando las "comidas especiales" se acumulan.

Algunas de sus recomendaciones incluyen optar por pescados y mariscos en vez de opciones cargadas de carbohidratos, y elegir entrantes vegetales, evitando las frituras y harinas.

En cuanto a los horarios, Arranz, ha detallado que "siempre es mejor" comida que cena, pero que en caso de evento nocturno, es importante adelantar las ingestas y comenzar como muy tarde a las 21.00 horas.

Respecto a las bebidas, si la elección está entre refrescos (incluidos los cero) y bebidas alcohólicas, la nutricionista ha sugerido consumir lo que "apetezca" ya que es elegir entre azúcar y alcohol, sin que ninguna de las dos opciones sea "buena". EFE

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