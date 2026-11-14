El Valencia busca la quinta victoria seguida en ACB ante un Leyma Coruña también en racha

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València, 14 nov (EFE).- El Valencia Basket recibe este domingo en el Roig Arena al Leyma Coruña en un encuentro en el que el equipo de Xavi Albert tratará de enlazar su quinta victoria seguida en la Liga Endesa ante un rival recién ascendido a la ACB que le visita después de haber encadenado dos triunfos seguidos, su mejor racha del curso.

El conjunto valenciano afronta este encuentro tras haber superado el jueves en ese mismo escenario al Bayern Múnich en la Euroliga, una victoria que le ha permitido encaramarse a la primera posición de la clasificación del torneo europeo.

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Para el Valencia fue su segundo triunfo seguido en el torneo continental y el cuarto en cinco partidos, una buena racha que ha reforzado la confianza en sus posibilidades.

En ese encuentro reapareció Mo Gueye, que se había perdido los últimos tres encuentros por molestias en el pie derecho. En cambio, no participaron aún y tampoco lo harán en este encuentro los interiores Nikola Mirotic y Nate Reuvers.

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Con esas dos bajas, Albert deberá hacer un descarte técnico, aunque entre los doce escogidos para jugar estarán Álvaro Cárdenas, Lucas Marí, Mario Saint-Supéry y Josep Puerto, que completarán las cuatro plazas de 'jugadores de formación local'.

En la competición doméstica, tras haber arrancado con dos derrotas en los tres primeros partidos, el Valencia ha enlazado ahora cuatro triunfos, los logrados ante el UCAM Murcia, el Kosner Baskonia, el MoraBanc Andorra y el San Pablo Burgos, en cuya pista ganó en la última jornada tras rehacerse en la segunda parte de su mala primera mitad.

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Esa racha, la mejor actualmente de la competición tras la del invicto Real Madrid, le ha permitido encaramarse a la segunda plaza con un balance de 5-2 que comparte con otros cuatro equipos, a los que supera por tener mejor 'basket average' particular.

Con su participación en la Copa del Rey garantizada como organizador, el primer objetivo del conjunto 'taronja' en la ACB es acabar la primera vuelta de esta fase regular, es decir las diecisiete primeras jornadas, entre los cuatro primeros para ser cabeza de serie en los cuartos de final y evitar a los otros tres primeros clasificados.

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Enfrente tendrá a un equipo que, entrenado por Carles Marco, llega tras ganar como local al La Laguna Tenerife y al MoraBanc Andorra, al que derrotó en la última jornada con un triple de Caio Pacheco sobre la bocina. El equipo gallego es el que más pérdidas provoca en sus rivales, un factor que deberá tener en cuenta el Valencia.

En sus dos últimos triunfos el Coruña ha estado liderado por el exterior estadounidense Alonzo Verge Jr, un jugador que se ha convertido en el gran referente ofensivo del proyecto y que ya es el mejor anotador de la ACB. Además, el lituano Lukas Ulecka, mejor reboteador de la competición hasta ahora y el también norteamericano George Conditt, máximo taponador, completan la columna vertebral del equipo gallego. EFE

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