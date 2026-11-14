Espana agencias

El Valencia busca la quinta victoria seguida en ACB ante un Leyma Coruña también en racha

Guardar

València, 14 nov (EFE).- El Valencia Basket recibe este domingo en el Roig Arena al Leyma Coruña en un encuentro en el que el equipo de Xavi Albert tratará de enlazar su quinta victoria seguida en la Liga Endesa ante un rival recién ascendido a la ACB que le visita después de haber encadenado dos triunfos seguidos, su mejor racha del curso.

El conjunto valenciano afronta este encuentro tras haber superado el jueves en ese mismo escenario al Bayern Múnich en la Euroliga, una victoria que le ha permitido encaramarse a la primera posición de la clasificación del torneo europeo.

PUBLICIDAD

Para el Valencia fue su segundo triunfo seguido en el torneo continental y el cuarto en cinco partidos, una buena racha que ha reforzado la confianza en sus posibilidades.

En ese encuentro reapareció Mo Gueye, que se había perdido los últimos tres encuentros por molestias en el pie derecho. En cambio, no participaron aún y tampoco lo harán en este encuentro los interiores Nikola Mirotic y Nate Reuvers.

PUBLICIDAD

Con esas dos bajas, Albert deberá hacer un descarte técnico, aunque entre los doce escogidos para jugar estarán Álvaro Cárdenas, Lucas Marí, Mario Saint-Supéry y Josep Puerto, que completarán las cuatro plazas de 'jugadores de formación local'.

En la competición doméstica, tras haber arrancado con dos derrotas en los tres primeros partidos, el Valencia ha enlazado ahora cuatro triunfos, los logrados ante el UCAM Murcia, el Kosner Baskonia, el MoraBanc Andorra y el San Pablo Burgos, en cuya pista ganó en la última jornada tras rehacerse en la segunda parte de su mala primera mitad.

Esa racha, la mejor actualmente de la competición tras la del invicto Real Madrid, le ha permitido encaramarse a la segunda plaza con un balance de 5-2 que comparte con otros cuatro equipos, a los que supera por tener mejor 'basket average' particular.

Con su participación en la Copa del Rey garantizada como organizador, el primer objetivo del conjunto 'taronja' en la ACB es acabar la primera vuelta de esta fase regular, es decir las diecisiete primeras jornadas, entre los cuatro primeros para ser cabeza de serie en los cuartos de final y evitar a los otros tres primeros clasificados.

Enfrente tendrá a un equipo que, entrenado por Carles Marco, llega tras ganar como local al La Laguna Tenerife y al MoraBanc Andorra, al que derrotó en la última jornada con un triple de Caio Pacheco sobre la bocina. El equipo gallego es el que más pérdidas provoca en sus rivales, un factor que deberá tener en cuenta el Valencia.

En sus dos últimos triunfos el Coruña ha estado liderado por el exterior estadounidense Alonzo Verge Jr, un jugador que se ha convertido en el gran referente ofensivo del proyecto y que ya es el mejor anotador de la ACB. Además, el lituano Lukas Ulecka, mejor reboteador de la competición hasta ahora y el también norteamericano George Conditt, máximo taponador, completan la columna vertebral del equipo gallego. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

El sistema mantiene el vehículo inmóvil tras soltar el freno y se desactiva al acelerar

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

El proyecto, que contará con una laguna de 23.000 metros cuadrados, enfrenta numerosas críticas por su impacto ambiental

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Los docentes piden recuperar las horas lectivas del 2012, una bajada de ratios y mejoras salariales

La educación pública cumple un mes de huelga en Madrid sin que la Comunidad se siente a negociar: “No podemos seguir sosteniendo el sistema educativo en nuestras espaldas”

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”

El jurado de MasterChef España comparte una técnica sencilla, basada en el umami de la corteza del queso, para elevar cualquier receta de espaguetis

Jordi Cruz, chef Michelin: “Los cocineros lo sabemos bien, la cáscara del queso tipo parmesano no se tira”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

Judith, conductora, desvela el truco de los autobuses para no quedarse estancados en una cuesta

La ‘playa’ de Madrid abrirá en 2027 y ya tiene las primeras entradas a la venta: será el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

Un informe de inteligencia apunta a Rusia y al papel de un militar del Kremlin como incitador de las revueltas en Francia: “Moscú intenta avivar las tensiones sociales”

ECONOMÍA

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

La vivienda entra en campaña: qué medidas proponen los partidos que se presentan el 29-N y cómo han funcionado en otros países

El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

DEPORTES

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Raül Valdecantos, el primer joven de 22 años en cruzar España en línea recta: “Si lo ha hecho un francés, ¿por qué yo no?”

Martín Casillas, hijo de Iker y Sara Carbonero, quiere hacer su propia carrera después de irse del Real Madrid: “No quiero que me comparen”

Rossi reabre la herida de Sepang y se confiesa como nunca: “Juro por la cabeza de mis hijas que nunca hubo patada a Márquez”

La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

Giro en el ‘caso Negreira’: un exentrenador del filial del FC Barcelona sí usó los informes que Luis Enrique y Valverde ni vieron