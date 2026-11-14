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Del "problema vasco" a un "problema de ETA": Así lo vivió Londres

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Sagrario Ortega

Madrid, 14 nov (EFE).- Londres, o sea el Reino Unido, no siempre vio igual el "problema vasco". De entender el terrorismo como un síntoma "explicable" del trauma que el franquismo infligió al nacionalismo vasco, poco a poco lo fue reduciendo a un "problema" de ETA.

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Lo explica así a EFE Niall Cullen, un historiador irlandés afincado en Euskadi, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco (UPV) y autor del libro "ETA y el 'problema vasco'. La visión desde Londres (1968-1993)", una obra auspiciada por esa universidad y por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Surgido de un proyecto de ambas entidades sobre las dimensiones internacionales de ETA, el libro, editado por Tecnos, es un minucioso trabajo de casi 350 páginas que analiza cómo se veía a la banda terrorista desde fuera.

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Y lo hace, según dice su autor a EFE, a partir de documentos escritos mientras las acciones terroristas ocurrían en España, pero también en el Reino Unido, que sufrió durante décadas la violencia nacionalista radical.

Cullen cree que esta obra puede ser un "espejo instructivo" de los enfoques de Madrid y Londres sobre esa violencia, pero resalta la dificultad de que sea plenamente así porque los archivos estatales son "parciales".

"Hay material censurado o no conservado, así que el resultado es un mosaico de impresiones", señala Cullen, que comenzó a escribir la obra a finales de 2022 y terminó oficialmente en la primavera de 2024, si bien siguió trabajando un año más. La versión inglesa se publicó en enero de este año y ahora ha llegado en español.

Entre los aspectos más novedosos, Cullen cita el material recopilado de la diplomacia anglo-española en torno al llamado proceso de Burgos en diciembre de 1970; el rastro de contactos entre ETA y el IRA en los 70 y 80; o los detalles, "muy reveladores", de una iniciativa antiterrorista concertada entre Londres y Madrid que arrancó a finales de 1978.

Recuerda el autor que la expresión que aparece en el título de su libro, "problema vasco" es la que utilizaba Londres, pero no siempre fue así.

Y lo explica el historiador irlandés de este modo: "Durante el tardofranquismo y la Transición, Londres lo veía como un problema complejo en el que confluían muchos factores: la represión franquista, la violencia de ETA-m y ETA-pm, una sopa de siglas de facciones nacionalistas, los 'incontrolados', la posición del PNV ante la Constitución, la brutalidad policial, el riesgo de que se desencadenara en Madrid un golpe de Estado revanchista de sectores franquistas, etc..."

Hasta mediados de los años 80, ETA "se entendía, en parte, como un síntoma 'explicable' del trauma que el franquismo infligió al nacionalismo vasco". "Hacia mediados o finales de esa década, a medida que cambiaba el contexto político, el análisis británico había acabado reduciendo, poco a poco, la cuestión vasca a un 'problema de ETA'", continúa Cullen.

Aunque en general la diplomacia británica, el Foreign Office, evitó el contacto con la izquierda abertzale y no dio crédito a sus planteamientos ni justificó su violencia, sí que durante un tiempo se vinculó la acción de la banda a la represión del régimen franquista, dentro de la consideración de que "la violencia engendra violencia".

Cullen se refiere también a los contactos que mantuvieron las dos organizaciones terroristas, ETA y el IRA, y que tanto preocuparon a los gobiernos de España y Reino Unido, sobre todo a finales de los setenta.

Y por ese "temor compartido", explica Cullen, Londres y Madrid desarrollaron en los 80 y principios de los 90 una cooperación antiterrorista bilateral "cada vez más sofisticada". Va más lejos el autor al indicar que precisamente esa colaboración contribuyó a "distender" las relaciones anglo-españolas en torno a Gibraltar.

En su libro el historiador refleja cómo Londres veía la campaña de ETA "ampliamente análoga a la del IRA y a menudo interpretaba el caso vasco a través de ese prisma, aunque consideraba el conflicto norirlandés mucho más difícil de 'resolver'", comenta en su conversación con EFE.

Solo en 1993, el último año del estudio del libro, y cuando ETA parecía agonizar tras la caída de su cúpula en Bidart en 1992, los diplomáticos y funcionarios británicos "intentaron extraer lecciones del caso vasco para Irlanda del Norte", apostilla Cullen.

Habla el autor también del grupo parapolicial creado para acabar con ETA, los GAL. En su análisis de la abundante documentación británica a la que ha tenido acceso, Cullen ha comprobado que Londres ya sospechaba desde 1984 que los Grupos Antiterroristas de Liberación eran "una creación de elementos del Gobierno o de las fuerzas de seguridad".

Además, los diplomáticos y funcionarios de Londres veían en los GAL "un problema estratégico por sus consecuencias políticas a largo plazo", pero no los equiparaban a ETA ni los consideraban un "segundo bando", concluye. EFE

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