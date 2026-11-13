Torres insta a que se "investigue" la relación del PP con la abogada de Koldo

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado este viernes que se "investigue" la relación del PP con la abogada del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ya que "está comprobado" que un medio de comunicación ha pagado una "cantidad exorbitante" por su defensa legal.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que Koldo ha dicho que "detrás de esto está el Partido Popular" y hay "evidencias" porque la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, empezó diciendo que "no ha habido ninguna reunión" con Koldo y después la vicesecretaria, Cuca Gamarra, planteado que "sí que ha habido reunión".

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Además ha apuntado que Koldo ha dicho "que se le ha intentado comprar, pagar dinero" y frente al "no ha pagado nada" que sostiene el PP después el presidente, Alberto Núñez Feijóo, matiza diciendo "si se ha pagado no ha sido con la autorización del Partido Popular".

"Todo esto exige muchas aclaraciones y también que se investigue", ha afirmado, ya se habla de "intentar comprar a alguien" para "difamar calumniar, mentir con respecto al Gobierno, al presidente, a su esposa y a miembros del gobierno".

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Torres, como miembro del Gobierno, ha dicho que también se siente "señalado" porque ha demostrado que ha sido "difamado con claridad y calumniado" por lo que tiene la "fortaleza moral y ética" para exigir explicaciones. .

"Primero no ha habido reunión, luego sí ha habido reunión, luego que sí había dinero, luego que sí ha habido o no ha sido ordenado por el Partido Popular, demasiadas contradicciones", ha explicado.

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