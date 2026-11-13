Sito Alonso: "Es muy difícil ganar en Bilbao", donde "hay que mantener la concentración"

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Murcia, 13 nov (EFE).- El entrenador del Ucam Murcia, Sito Alonso, dijo este viernes en rueda de prensa que "es muy difícil ganar en Bilbao" este domingo a partir de las seis de la tarde, por lo que deben "mantener la concentración" en un partido para el que tiene disponibles a todos sus baloncestistas.

El técnico volverá a la fue su casa entre 2014 y 2016, cuando dirigió al equipo vasco, donde normalmente no es muy bien recibido, y ante el encuentro frente al Surne en Miribilla, que llega en la octava jornada de la liga Endesa, llama a "no dejarse llevar en los buenos momentos que tengan ellos sobre el parqué".

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El equipo que ganó dos títulos durante las últimas campañas, ambos en la Copa de Europa, "está desarrollando un trabajo fantástico", destacó.

"El ánimo no va en función de ganar o perder, sino que depende de las cosas que eres capaz de hacer con respecto a lo que es obligatorio para el Ucam", añadió antes de resaltar "la tranquilidad del grupo, que está demostrando que puede hacer esas cosas que se exige".

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"Fuera de casa no vas a ganar si no haces bien las cosas y eso habla de la complejidad de jugar a domicilio en esta liga", comentó.

Recupera al pívot madrileño Rubén López de la Torre de diversas dolencias y al alero estonio Sander Raieste, dolorido en un costado: "Todos están bien".

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Tendrá que hacer tres descartes para el partido entre los octavos, los locales, y los undécimos: "Podré elegir a cualquier jugador para que esté con nosotros a no ser que haya alguna novedad en los entrenamientos que nos quedan hasta el partido", declaró. EFE

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