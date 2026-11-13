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Feijóo inicia la campaña con el foco en los votantes jóvenes

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Madrid, 13 nov (EFE).- Consciente de la importancia que el voto joven podría tener para el PP en las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en ellos en el primer día de campaña, que ha coincidido con la emisión de su entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild.

Feijóo se ha estrenado en campaña a mediodía con un acto en la capital, acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

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El acto ha tenido lugar solo dos horas después de que se haya emitido la entrevista con Wild, que tuvo lugar ayer, y en la que el líder del PP ha hablado de temas diversos como la inmigración o las pensiones.

En ella ha adelantado que, aunque "la vivienda es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España", si gobierna tiene previsto eliminar el Ministerio de Vivienda por su plan de reducción de ministerios.

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En la conversación que ha durado una hora y media, Jordi Wild -'youtuber' con más de 30 millones de seguidores en sus distintas redes sociales, la mayoría jóvenes- ha resucitado la polémica fotografía de Feijóo en los años noventa con Marcial Dorado, el contrabandista gallego de tabaco que posteriormente fue condenado por narcotráfico.

"Cada uno es responsable de sus fotos. Yo prefiero tener esta foto a toda la colección que tiene Sánchez", ha afirmado el líder del PP, quien ha insistido en que Dorado fue condenado años después de coincidir con él.

Feijóo ha empezado su mitin de Madrid hablando de seguridad y se ha referido a Miguel y Daniel, los dos jóvenes de Nuevas Generaciones que fueron agredidos la jornada de la huelga general en la sede del partido de la localidad vizcaína de Barakaldo, quienes han estado presentes en el acto y a quienes ha calificado como unos "valientes" de verdad.

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "robado" no solo dinero, sino la seguridad a los españoles y de ser "un peligro para todos, especialmente para las mujeres".

En España, ha dicho, "hay más delincuencia en las calles que nunca", hay "una ciudad española invadida", Ceuta, y los españoles "viven con el corazón en un puño" cuando cogen un coche o se suben a un tren.

Además, ha añadido, hoy hay "más violencia contra las mujeres" pues en los últimos ocho años ha incrementado un 70 % la "agresividad y abusos sexuales a las mujeres" y "las pulseras antimaltrato de Aliexpress" han resultado no solo ser "una gestión insegura", sino que la Fiscalía europea cree que también hubo "corrupción".

Feijóo ha decidido arrancar la campaña rodeado de jóvenes en un momento en el que su voto es clave, ya que, según numerosas encuestas, Vox lleva la delantera entre esos votantes.

El líder del PP ha dicho que es "un honor" empezar la campaña con jóvenes, ya que son quienes van "a gestionar el futuro de España", "nadie tiene más ganas" que ellos de cambiar el país y nadie "merece más" que ellos "la reconstrucción nacional".

Feijóo ha dicho que no quiere ser el "influencer de cabecera" de los jóvenes y que tampoco busca "hacer una política para jóvenes", sino una política que vuelva a hacer que les sea posible "encontrar un buen trabajo, acceder a una vivienda o formar una familia".

Los de Santiago Abascal ha elegido la plaza de Colón de Madrid para darse un baño de masas esta tarde, mientras que Feijóo continuará la campaña mañana en su tierra, Galicia, en Santiago de Compostela, antes de viajar el domingo a Santander. EFE

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