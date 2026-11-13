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Feijóo carga contra Sánchez por las "pulseras antimaltrato de Aliexprés": "Este Gobierno es un peligro para las mujeres"

13/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema 'Reconstrucción Nacional en Madrid' y forma parte del inicio oficial de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) tras la pegada de carteles celebrada ayer en Badalona. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
13/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema 'Reconstrucción Nacional en Madrid' y forma parte del inicio oficial de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) tras la pegada de carteles celebrada ayer en Badalona. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la investigación europea por lo que ha denominado "pulseras antimaltrato de Aliexprés". A su entender, el Ejecutivo es un "peligro para todos, especialmente para las mujeres".

"Pensábamos que las pulseras antimaltrato de Aliexpress eran solo una gestión insegura, pero no. Ahora resulta que la Fiscalía Europea cree que también es corrupción", ha aseverado Feijóo en un acto electoral del PP con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, en el que también ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Este jueves, la Fiscalía Europea (EPPO) anunció que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

Feijóo ha afirmado que "hoy hay más violencia contra las mujeres", aludiendo a que hay un incremento de agresividad y abusos sexuales a las mujeres en los últimos ocho años de un 70%. "Este Gobierno es un peligro para todos y especialmente para las mujeres. Especialmente para las chicas. Especialmente para las que decían que venían a cambiarlo todo", ha sentenciado.

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"HAY MÁS DELINCUENCIA EN LAS CALLES QUE NUNCA"

Asimismo, Feijoó ha señalado que el Gobierno "ha robado dinero". "Y han robado también otra cosa, que es la seguridad de los españoles y de las españolas". Así, ha dicho que hoy "hay más delincuencia en las calles que nunca", subrayando que en el área metropolitana de Barcelona se produce "un delito cada tres minutos".

Además, ha dicho que hoy aún tienen una ciudad "invadida", en alusión a Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes a finales de julio. "Y los españoles viven con el corazón en un puño cuando se cogen un coche y intentan ir a otro lugar, cuando se suben a un tren".

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