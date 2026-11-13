El rey visitará unidades de la Armada en Ferrol el próximo jueves

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Ferrol, 13 nov (EFE).- El rey Felipe VI visitará el próximo jueves unidades de la Armada en Ferrol para conocer de primera mano sus actividades, capacidades y materiales, ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en Galicia.

El recorrido del jefe del Estado comenzará en torno a las doce del mediodía en el cuartel de Dolores, situado en el barrio de Esteiro y sede del Tercio Norte de Infantería de Marina, según ha detallado el Ejecutivo central.

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La última estancia del monarca en la ciudad tuvo lugar el 20 de febrero de 2025, cuando el ayuntamiento ferrolano le presentó el proyecto urbanístico 'Abrir Ferrol al Mar', en ejecución desde diciembre del pasado año y que contempla como principal hito el derribo parcial de la muralla del Arsenal Militar. EFE

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