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El Oviedo de Raúl se estrena ante un rival directo como el Girona

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Oviedo/Girona, 13 nov (EFE).- El Real Oviedo de Raúl González se estrena este sábado (Carlos Tartiere, 21:00 horas) con un encuentro ante el Girona, otro recién descendido de Primera y que llega a la cita empatado a puntos con los azules.

Raúl cuenta con tres bajas para su debut como entrenador en el fútbol profesional: Chris Ramos y Dani Calvo, ambos con lesiones de rodilla, y el internacional Enzo Pérez, concentrado con la selección española Sub-19 en Gales.

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La buena noticia es que Carlos Fernández regresa a una convocatoria casi tres meses después de que le realizasen una artroscopia para tratarse unas molestias en su rodilla: el delantero, una de las grandes apuestas del verano azul, solo ha podido disputar unos minutos en la segunda jornada en lo que va de curso.

No se esperan grandes novedades en el primer once de Raúl y, teniendo en cuenta que David Costas hará pareja con Carlos Domínguez en la zaga en detrimento del lesionado Dani Calvo, la gran duda es quién entrará en el centro del campo por Enzo Pérez, con Reina partiendo con algo de ventaja sobre Dani Villahermosa.

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Por su parte, el Girona fuera de las posiciones de promoción después de dos derrotas consecutivas, llega al Principado con la obligación de reaccionar para no alejarse de la zona alta.

Después de una dinámica ascendente de juego y sobre todo de resultados, con cuatro victorias y dos empates, las dos últimas jornadas han provocado un preocupante paso atrás con dos derrotas por primera vez en la temporada: ante la Real Sociedad B (1-0) y el Almería (0-1).

También es la primera vez que enlaza dos partidos sin ver portería desde el comienzo del curso pasado. Por si fuera poco, afrontará la visita al Carlos Tartiere sin sus dos máximos goleadores: el colombiano Yáser Asprilla y el ucraniano Vladyslav Vanat, convocados con sus selecciones, al igual que el joven central Holmes Junior (España sub-18).

El entrenador rojiblanco, Quique Álvarez, reconoció en la previa que la serie de partidos contra Almería, Oviedo y Eibar, tres candidatos al ascenso, ilustraría la realidad del equipo y, de momento, ha empezado de la peor manera, con una derrota. El Girona tuvo más ocasiones, pero pagó su fragilidad en las áreas.

Quique Álvarez también tiene las bajas por lesión del lateral derecho Javi Boñar y de Jastin García y Bryan Gil, por lo que solo cuenta con un extremo puro disponible (Carles Pérez).

El lateral portugués Mauro Furtado, Balón de Bronce del Mundial sub-17 del año pasado, está pendiente de pruebas porque recibió "un golpe muy fuerte" esta semana, según ha detallado el técnico en rueda de prensa, pero su situación "no pinta muy bien".

David López volvería al once tras sanción para cubrir la ausencia de Junior y jugadores como Iván Morante, Portu o el espigado Oleksandr Pyshchur también opositan a la titularidad.

El curso pasado, con ambos equipos en Primera División, Girona y Real Oviedo empataron a tres goles en Montilivi y en el partido de vuelta fueron los azules los que se llevaron el triunfo en el Carlos Tartiere gracias a un gol de Ilyas Chaira.

- Alineaciones posibles:

Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Costas, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Reina; Ilyas, Goti, Estanis Pedrola; e Isfan.

Girona: Gazzaniga; Mate, Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Carles Pérez, Iván Morante, Unai; y Abel Ruiz.

Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: Carlos Tartiere

Hora: 21:00. EFE

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pfg/mfc/asm/gmh/pml/jap

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