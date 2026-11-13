6-1. El Espanyol golea al Inter d'Escaldes con un triplete de Marcos Fernández

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Redacción Deportes (Girona), 13 nov (EFE).- El Espanyol ha goleado este viernes al Inter d’Escaldes, de la Primera División andorrana, en el partido de entrenamiento disputado en La Vall d'en Bas (Girona), con tres dianas de Marcos Fernández, el protagonista del choque, además de las dianas de Puado, Calatrava y Pere Milla.

Más allá del triunfo y del rodaje del equipo, una de las grandes noticias para el Espanyol es el regreso de Javi Puado como goleador. El capitán ha firmado el segundo tanto del choque en el minuto 20 y va quemando etapas hasta su vuelta: fue operado el 15 de enero de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

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El Espanyol ha dominado el duelo de principio a fin. Los catalanes se adelantaron a los cinco minutos, gracias al primero de Marcos Fernández, y finalizaron la primera mitad con un contundente 5-0. El choque estaba resuelto y el Inter d'Escaldes ha logrado un tanto testimonial en el Juan Cámara (min.66).

No hubo ningún atisbo de remontada en un monólogo blanquiazul, con numerosas rotaciones y una defensa de tres. De hecho, Pere Milla se encargó de rematar el trabajo con el sexto y definitivo gol antes del pitido final.

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El encuentro ha servido para pulir los automatismos del cuadro catalán bajo la batuta de Eder Sarabia, que fue nombrado entrenador del equipo el pasado 28 de octubre tras la destitución de Manolo González. El nuevo técnico ha aprovechado el parón liguero para implantar con más tiempo su libro de estilo. EFE

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