Los avances en cáncer de próstata: diagnósticos más precisos y terapias dirigidas

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Madrid, 12 nov (EFE).- Los avances contra el cáncer de próstata logran conseguir diagnósticos más precisos y terapias más personalizadas para los pacientes, cuya supervivencia a cinco años desde la detección del tumor, si está localizado, se sitúa en más de un 95 %.

Expertos y pacientes han participado en la jornada 'Cáncer de próstata: la importancia de actuar a tiempo', organizada por EFE en colaboración con Johnson & Johnson, en la que han coincidido en la necesidad de acabar con los tabúes de los hombres respecto a este tumor.

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En el evento, que ha inaugurado la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, han intervenido la uróloga del Hospital de Getafe de Madrid Ana García Tello; la jefa de sección en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Ana Castaño; y el oncólogo médico del Hospital HM Sanchinarro de Madrid, Juan Francisco Rodríguez.

Por parte de los pacientes, el gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Marcos Martínez, y Mateo Romero, de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP).

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La consejera madrileña ha incidido en que hablar de cáncer en la actualidad es hacerlo de ciencia, de avances y de esperanza y ha considerado que tan importante es diagnosticar bien como evitar "el sobretratamiento".

Ha apostado por tratar a cada paciente de forma individualizada y ha recordado que la Comunidad de Madrid va a empezar un proyecto piloto con pacientes de entre 50 y 69 años para la detección precoz, dentro de una estrategia específica para la atención de la salud del hombre.

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En España unos 35.000 hombres son diagnosticados cada año de cáncer de próstata, unos cien al día.

La detección a tiempo es "crucial" y "marca la diferencia en la gran mayoría de los casos", según el oncólogo médico del HM Sanchinarro, quien ha destacado que es un tumor cada vez más frecuente, pero también se diagnostica mejor.

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En los últimos años ha cambiado la forma de detección en los casos avanzados, cuando aún no hay mucha carga de enfermedad, gracias a las pruebas de imagen que "permiten afinar mucho más".

Para abordar la enfermedad, además de los tratamientos clásicos, hay tratamientos hormonales de última generación, así como quimioterapias más dirigidas que están llegando, ha señalado Rodríguez.

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Las nuevas técnicas de imagen han supuesto "una revolución", según ha subrayado la oncóloga radioterápica de La Paz, porque se puede elevar la radiación en el tumor y minimizar los efectos secundarios.

Esto permite aumentar la supervivencia libre de progresión, tal y como ha señalado Castaño, quien también ha hecho hincapié en los tabúes que hay en torno a este cáncer.

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Entre ellos, el de la sexualidad y la incontinencia urinaria, pero también el asociar el tumor a la vejez.

Los expertos han coincidido en que hay que desmontar los tabúes de forma que los hombres puedan a acudir a la consulta sin miedo para poder prevenir, al igual que hacen las mujeres en las consultas de ginecología.

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Los pacientes también se han expresado sobre los tabúes y sobre la necesidad de tener acceso a la innovación independientemente del lugar de residencia.

Han abogado por que los pacientes puedan participar en la toma de decisiones sobre la enfermedad, y contar con toda la información necesaria para ello.

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La uróloga del Hospital de Getafe, por su parte, ha abundado en la importancia de cuidar el aspecto psicológico de los pacientes y ha incidido en que no siempre es necesario el tratamiento cuando el tumor es de bajo riesgo, porque se opta por una vigilancia activa, con un seguimiento periódico.

Entre los avances contra el cáncer de próstata, los expertos también han indicado los test genéticos para poder atacar de forma más efectiva al tumor.

El director de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de Johnson & Johson Innovative Medicine España, David Beas, ha resaltado que con el cáncer de próstata la palabra "tiempo" es "especialmente valiosa" y ha destacado el valor de la innovación. EFE

(foto)(vídeo)