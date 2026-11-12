La lluvia da una tregua a los ríos cacereños y solo dos de sus aforos están en aviso rojo

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Mérida, 12 nov (EFE).- Las escasas lluvias caídas en las últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres han dado un respiro a los aforos de los ríos, pues solo dos permanecen en aviso rojo, y el número de carreteras cortadas se reduce a tres.

Las precipitaciones acumuladas a lo largo de esta pasada noche no supera los cinco litros por metro cuadrado en los municipios donde en los días anteriores se llegaron a superar los 120 l/m2.

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Esta situación ha permitido reducir de cuatro a dos los aforos de ríos del norte de Cáceres que ofrecen una situación de aviso rojo. En concreto, el río Jerte a su paso por Galisteo y el río Alagón a la altura de Coria.

Además, ningún otro punto hidrográfico del norte cacereño está en aviso naranja frente a los cinco que se registraban esta pasada medianoche, según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo.

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La presa del Jerte, ubicada en Plasencia, sigue desembolsando agua desde la tarde pasada para mantener un nivel de seguridad de resguardo tras el aumento de aforo derivado de las lluvias asociadas a las borrascas Bruna y Charles.

La presa, localizada sobre el río Jerte y que inició su desembolso con registros de hasta 80,36 metros cúbicos por segundo, está soltando agua en las últimas horas de 60 metros cúbicos por segundo.

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Su volumen porcentual de agua está en el 83,9 %.

Las carreteras que permanecen cortadas son la CC-146, que conecta la EX-117 con el límite con Portugal; la CC-224, entre los términos municipales de Hervás y Cabezuela del Valle, y la CC-157, que une Coria y Casillas de Coria. EFE

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