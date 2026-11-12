David Guibert, chef: “Si no sabes esto puedes tener una intoxicación alimentaria”

El cocinero navarro explica en redes sociales cómo evitar la contaminación cruzada y prevenir una intoxicación alimentaria con un gesto simple en casa. (Montaje Infobae)

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Papel de cocina, trapo de toda la vida y bayeta son tres utensilios de limpieza que parecen indistintos, pero cada uno tiene una función que para David Guibert no admite confusiones. Las formas de usarlos son infinitas, pero el cómo es la cuestión.

Reutilizar el papel de cocina en varias superficies, o usar trapos húmedos para manejar sartenes calientes son errores comunes entre los cocineros más principiantes. Por eso el cocinero navarro repasó uno por uno los trucos de limpieza en la cocina que toda persona debería conocer, aunque nunca haya pisado unos fogones. Su consejo arranca con el elemento más subestimado del trío, el papel de cocina.

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Conocer estas diferencias no es un capricho de manual, es la base de una higiene en la cocina eficaz y una forma sencilla de evitar la temida contaminación cruzada entre alimentos.

Cómo usar papel, trapo y bayeta sin arriesgar la salud en la cocina

l error de cocina que puede enfermarte: así hay que usar papel, trapo y bayeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de cocina es, según Guibert, “el gran desconocido” de la cocina doméstica. Su punto fuerte es que se usa una sola vez y se tira, algo que lo vuelve ideal para secar carnes y pescados sin pasarles bacterias de un alimento a otro. Esa regla de oro, usar y tirar, es justo la que evita la contaminación cruzada, uno de los principales dolores de cabeza quienes buscan cómo evitar una intoxicación alimentaria en casa.

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También es la mejor opción cuando toca limpiar restos de comida más complicados. “Si vas a limpiar algo con muchos restos de comida también es la mejor opción”, explicó el chef, que insistió en no reutilizarlo entre tareas distintas.

Después llega el trapo de cocina clásico, el que Guibert define como “el más maltratado” de todos. Tiene tres trabajos muy concretos, proteger las manos del calor al coger sartenes u ollas, secar la vajilla y los utensilios ya limpios, y secarse las manos entre tarea y tarea. El truco que pocos conocen tiene que ver con la humedad, si el trapo está empapado, pierde su función protectora frente al calor. “Si lo mojas mucho, ya no te sirve para coger cosas calientes”, avisó, una pista clave para quienes buscan cómo evitar quemaduras en la cocina sin dejar de aprovechar el mismo trapo todo el día.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El tercer protagonista es la bayeta, la que más dudas genera entre quienes recién se inician en las tareas de la cocina. Su momento llega al final, cuando ya no quedan restos sólidos de comida sobre la encimera. “Es el último paso para dejar tu cocina perfecta”, resumió Guibert, que la recomienda para secar superficies húmedas limpias y rematar la encimera hasta dejarla impecable.

La diferencia entre estos tres compañeros de limpieza no es un detalle menor para quien cocina a diario. Entender cuándo usar cada uno es, en el fondo, la manera más sencilla de mantener una cocina limpia y segura que no cause molestias en la salud y disfrutar de la cocina.

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