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Hugo González destaca "el gran inicio de temporada" de los 'rookies' españoles en la NBA

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Toronto (Canadá), 11 nov (EFE).- El español Hugo González, jugador de los Boston Celtics, destacó este miércoles el buen inicio de temporada de los tres novatos españoles de la NBA, Aday Mara, Baba Miller y Sergio de Larrea, y confió en que sus progresos ayuden al futuro de la selección española.

"Yo creo que lo están haciendo bien. Yo creo que están teniendo un gran inicio de temporada, muy merecido también porque evidentemente los conozco a todos y son, aparte de jugadores muy buenos, muy buenas personas y muy buenos compañeros. Tenemos muchos recuerdos juntos", declaró González tras la victoria de Boston por 93-98 ante los Toronto Raptors.

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"Espero que Sergio esté bien y, bueno, Baba está jugando muy bien, Aday está jugando muy bien, todo el mundo aprovechando su oportunidad y eso nos ayudará de cara al futuro", añadió.

González, de 20 años y en su segunda temporada en la NBA, disputó ocho minutos y 25 segundos ante Toronto, no anotó, falló su único lanzamiento, un triple, capturó un rebote y cometió una pérdida de balón.

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El madrileño sufrió además un fuerte golpe en la pierna derecha durante el encuentro, aunque pudo continuar jugando después de ser atendido por el personal médico de los Celtics.

"Sí, una buena hostia", respondió al ser preguntado por el impacto.

González explicó que el golpe se produjo al intentar superar por debajo un bloqueo del pívot de Toronto Jakob Poeltl.

"He ido por abajo en un bloqueo con Poeltl y nada, me ha dado la rodilla en el cuádriceps, pero bueno, suerte, está todo bien", señaló.

González también restó importancia a los rumores sobre su futuro y afirmó estar "contento de estar aquí, contento de poder seguir aportando al equipo".

"Lo único que puedo hacer es seguir concentrado en lo que pasa y no en lo que puede pasar", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)

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