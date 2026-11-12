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Extremadura recupera la actividad escolar aunque sigue pendiente de algunos caudales

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Mérida, 12 nov (EFE).- Extremadura recupera este jueves la actividad en sus centros educativos ante la ausencia de avisos meteorológicos, por lo que su Ejecutivo regional ha desescalado a nivel cero la situación operativa tanto del Plan Territorial de Protección Civil, como del Plan de Inundaciones.

De la situación operativa 1 (posible afección a personas, bienes o el medio ambiente), que fue declarada este pasado martes, ya se está al nivel cero (alerta y seguimiento) del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex).

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Idéntica desescalada se ha adoptado en el del Plan Especial de Riesgo de Inundaciones (Inuncaex)

La ausencia de avisos meteorológicos para este jueves permite recuperar la normalidad, especialmente, en el ámbito educativo con el regreso a las aulas de los estudiantes, después de la jornada de este miércoles en la que las clases fueron suspendidas para evitar riesgos.

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Asimismo, se retoma este jueves el servicio de transporte público por carretera en la zona norte de la provincia de Cáceres, donde también se recupera la actividad en los centros de día y de mayores.

No obstante, se sigue con atención el aforo de varios ríos del norte de Cáceres, si bien las precipitaciones de las últimas horas son muy inferiores a las registradas durante el martes y el miércoles. EFE

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