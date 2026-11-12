España roza los 50 millones de habitantes gracias al aumento de extranjeros

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Madrid, 12 nov (EFE).- La población residente en España aumentó en 130.233 personas en el tercer trimestre del año debido al incremento de ciudadanos extranjeros y eleva la población del país a 1 de octubre de 2026 a 49.935.642 habitantes, el valor máximo de la serie histórica.

Son datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que proporciona cada trimestre una estimación provisional sobre la evolución de la población.

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Estadística, que explica que el aumento de 130.233 personas supone un incremento anual relativo del 0,88 %, señala que el crecimiento poblacional de España se debió al aumento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8 % del crecimiento total.

La población nacida en el extranjero -10.433.091 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. EFE

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