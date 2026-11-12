El voto extremeño revelará si la coalición regional PP-Vox es extrapolable para el país

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Mérida, 12 nov (EFE).- Cuando aún no ha transcurrido un año desde las elecciones en Extremadura, de las que salió un Ejecutivo de coalición de PP y Vox, las urnas del 29N revelarán si esta apuesta también se quiere para el Gobierno nacional o si el PSOE consigue recuperar el terreno que perdió con el caso judicial de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 29N en Extremadura afrontan esta cita con más retrovisores que catalejos, pues la sentencia a David Sánchez, la continuidad de la central de Almaraz y la 'prioridad nacional' de Vox conforman buena parte de sus mensajes, a lo que se suman las continuas referencias de ámbito nacional llevadas al plano regional.

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Por sólo 7.000 votos de diferencia sobre el PP en el conjunto de la comunidad autónoma, el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones generales de 2023, un escaso margen para un socialismo extremeño que desde entonces ha cambiado dos veces de líder regional y que en la Asamblea tiene ahora su cifra más baja de diputados.

El relevo dado por Guillermo Fernández Vara a Miguel Ángel Gallardo para dirigir el partido se vio empañado con la causa judicial a este último cuando era presidente de la Diputación de Badajoz por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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La repercusión política y social de esta causa y la decisión del partido de mantenerlo como candidato a la presidencia de la Junta pasaron factura. El PSOE obtuvo su peor resultado en unos comicios autonómicos, Gallardo dimitió y el partido eligió a Álvaro Sánchez Cotrina, el primero de Cáceres. para reconducir el partido.

De cara a la cita electoral del 29N, el PSOE ha optado por una renovación en sus listas, con gente joven, socialistas procedentes del ámbito consistorial y con dos exdelegados del Gobierno, José Luis Quintana, amigo de Pedro Sánchez y uno de los impulsores de la fusión municipal fallida entre Villanueva de Serena y Don Benito, y Yolanda García Seco.

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El PP llega a estas elecciones con un saldo favorable, sin sobresaltos en sus seis meses de Gobierno con Vox, con dos presupuestos regionales pactados, con descensos de desempleo y que enarbola la bandera de haber logrado la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Los populares han sido y son muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la "raquítica" financiación autonómica procedente del Estado mientras mantienen su apuesta de rebajas fiscales, un binomio que los socialistas aseguran no entender.

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El "acoso" denunciado por la magistrada pacense Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, es otra 'espada de Damocles' que el PP ha colgado sobre el PSOE extremeño, al que en innumerables ocasiones le ha preguntado si sabía algo.

Vox, formación que sigue cotizando al alza, eligió Extremadura para introducir por vez primera el criterio de la 'prioridad nacional' en unos presupuestos, logró la derogación de la Ley regional de Memoria Histórica y mantiene su rechazo frontal a la llegada de menores inmigrantes.

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Tres pilares en el discurso electoral de sus candidatos al Congreso: Ignacio Hoces, que ya ganó su escaño en las elecciones de 2023 por Badajoz, y Marcela Reigía (Cáceres), si bien ninguno de los dos es natural de sus respectivas circunscripciones.

Aunque Podemos e IU mantienen su alianza en la Asamblea regional, donde la coalición 'Unidas por Extremadura' tiene siete diputados (su mejor resultado), la negociación de la izquierda a nivel nacional ha llevado a ambos partidos a concurrir por separado en esta comunidad autónoma.

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Críticos con dicha negociación en la que "sólo se habló de sillones y de puestos", Podemos lo hará en solitario tanto a la Cámara Alta como a la Baja con representantes que en su día ya estuvieron en primera fila, como la exdiputada nacional Amparo Botejara y su exsecretario general Álvaro Jaén.

Izquierda Unida, que forma parte del Frente Amplio, se presenta al Senado con el PSOE y acude en solitario al Congreso.

De momento, la clásica "reivindicación extremeña" del tren de alta velocidad entre Extremadura y Madrid está en una vía secundaria. EFE