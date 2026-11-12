El uso de la alta velocidad cae un 10,9 % entre enero y septiembre

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Madrid, 12 nov (EFE).- El número de pasajeros a bordo de trenes de alta velocidad en España (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo) descendió un 10,9 % entre enero, el mes del accidente en Adamuz (Córdoba), y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta la cifra de 29,63 millones de personas transportadas.

Solo en septiembre y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el uso de la alta velocidad se redujo un 0,3 % en tasa interanual, hasta 3,74 millones de viajeros.

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Como contraste, el uso del autobús interurbano creció un 7,5 % en tasa interanual en septiembre, en tanto que el aéreo mejoró un 1,8 %.

En alta velocidad y desde el accidente en Adamuz (46 fallecidos y 292 heridos), las cifras de viajeros que el INE ofrece mensualmente cambiaron de signo, para retroceder paulatinamente, a lo que se sumará próximamente el impacto sobre el uso de estos servicios tras el reciente accidente de octubre en Urda (Toledo).

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Desde enero, las tasas de evolución del número de viajeros han sido negativas en 8 de los 9 meses: así, en enero cayeron el 14 %; en febrero, el 32 %; en marzo, el 18 %; en abril, el 15 %; en mayo, el 7 %; en junio, el 10 %; en julio, del 6,8 %; y en septiembre, un 0,3%.

Por el contrario, el número de viajeros solo subió levemente en agosto (0,6 % más).

También el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia ha descendido un 10,4 % en los nueve primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2025, con un retroceso en septiembre del 4,6 % (737.000 viajeros).

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En conjunto del transporte público, en los nueve primeros meses de 2026 el número de usuarios ha aumentado de media un 1,9 % en relación con el mismo periodo del año anterior.

El transporte urbano aumentó en ese periodo un 3,1 % y el especial, un 1,4 %; mientras que el interurbano descendió un 0,4 %. EFE

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