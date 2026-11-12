El jefe del puesto fronterizo de Ceuta declara ante la jueza por la entrada masiva

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Madrid, 12 nov (EFE).- El jefe del puesto fronterizo de Ceuta y otros dos policías declaran este jueves como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acerca de las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada ha citado a estos tres agentes: el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que ejerce como jefe del puesto fronterizo, así como al jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y a otro inspector jefe, quienes habrían intervenido en la elaboración de los atestados sobre lo ocurrido.

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Tardón, que con motivo de la huelga pospuso a este jueves estas comparecencias en principio previstas para el miércoles, continúa así indagando en unos hechos que ha calificado de "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

El pasado martes interrogó a cuatro testigos protegidos de origen magrebí, quienes aseguraron que agentes marroquíes les dieron indicaciones en la frontera para entrar a Ceuta, y uno de ellos relató que, pese a no tener intención de cruzar a España, le arrojaron al mar y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil.

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Además mencionaron que un policía y un militar marroquíes pasaron a Ceuta durante la entrada masiva y se hospedaron en sendos albergues, y otro explicó que lo que le motivó a cruzar la frontera fueron los mensajes que leyó en las redes sociales sobre la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de verse beneficiado por dicha medida.

El testimonio de todos ellos refuerza las conclusiones que recoge la Policía Nacional en uno de sus últimos informes, en el que apunta a la implicación de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

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La Policía identificó en ese informe a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas masivas a Ceuta, dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Castillejos (Fnideq, Marruecos), próximo a la frontera del Tarajal.

Los investigadores sitúan a ambos mandos "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes.EFE

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