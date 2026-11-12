Consumo cifra en 4.341 euros el ahorro medio por hogar por la prórroga de los alquileres

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Madrid, 12 nov (EFE).- La aprobación de la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 que se vota este jueves en la Diputación Permanente del Congreso supondría un ahorro medio por hogar de 4.341 euros, según fuentes del Ministerio de Consumo.

Esta medida que está en vigor provisionalmente tras la aprobación de los dos decretos de vivienda en Consejo de Ministros afecta en total a 1.895.676 contratos, lo que tendría un impacto en casi cinco millones de personas.

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En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia.

En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar.

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En Canarias el ahorro mediano llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia hasta 3.455 euros en Lugo, Aragón hasta 4.110 euros en Zaragoza, Murcia 2.945 euros y Asturias 3.997 euros.

Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León hasta 6.257 euros en Segovia.

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En Cantabria, el ahorro medio ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura hasta 3.464 euros en Cáceres y en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro medio por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.

En Cataluña, al tratarse mayoritariamente de territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, no se ha realizado una estimación del impacto económico.

Málaga, las Islas Baleares y Madrid liderarían el ahorro y, por lo tanto, cuentan de media con los precios de los alquileres más altos de España. Esto se produce en un contexto en el que, según el Barómetro del Talento 2026 de ManpowerGroup, un 7,4 % de los profesionales españoles trabaja completamente en remoto y que los inmuebles situados a más de 45 minutos pueden ser hasta un 40 % más baratos. EFE

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