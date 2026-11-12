Bolaños defiende a Marlaska, pero admite que hay imágenes de las cargas que no le gustan

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Madrid, 12 nov (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exculpado este jueves al ministro del Interior de las cargas policiales que se produjeron ayer durante las manifestaciones por la huelga general, pero ha reconocido que "algunas imágenes" de las que ha visto no le han gustado.

En una entrevista en RNE recogida por EFE, Bolaños ha rechazado que el cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esté en cuestión y ha explicado que estuvo ayer "muy encima de todo el trabajo que tuvieron que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo y ancho de todo el país".

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"Son los propios mandos policiales, los propios responsables, los que tendrán que determinar si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en alguna actuación concreta", ha dicho Bolaños, que ha destacado que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una jornada como ayer "no es sencilla".

"No quiero prejuzgar nada y no quiero predeterminar nada. Lo que sí sé es que he visto imágenes que no me han gustado y ahora tienen que ser los propios mandos los que determinen si ahí ha habido algún uso desproporcionado", ha subrayado.

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Bolaños ha destacado que la huelga general "ha tenido unos efectos muy positivos" porque consiguió el objetivo fundamental que tenía, que era hablar de vivienda, pensiones, o de sueldos y ha destacado también la masiva afluencia a las manifestaciones convocadas a favor de una vivienda asequible. EFE