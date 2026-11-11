Ya son más de 50 detenidos por piquetes y altercados en la huelga general hasta las 20:00h

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(Actualiza la NA3357 con más incidencias y un detenido más)

Madrid, 11 nov (EFE).- Más de 50 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría por piquetes informativos y altercados, desde la pasada medianoche, cuando se inició la huelga general, y hasta las ocho de esta tarde, según datos del Ministerio del Interior, de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra.

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La jornada ha estado marcada por incidencias en la movilidad en los principales nudos de carreteras y centro logísticos de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Según el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 1.044 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde las diez de la noche de este martes y hasta las 20:00 horas de este miércoles.

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Ambos cuerpos de seguridad, que habían reforzado la presencia de efectivos en las calles, han practicado un total de 39 detenciones: 15 en Madrid, 5 en Valencia, 4 en Málaga, 4 en Almería, 3 en Granada, 2 en Zamora y otros seis respectivamente en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante, Castellón y A Coruña.

Además, la Ertzaintza ha arrestado a 13 personas (8 hombres y 5 mujeres) en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain en diferentes incidentes.

Por su parte, las protestas en Cataluña por la huelga general han dejado por el momento una persona detenida en Barcelona por alteración del orden público, el miembro de un piquete atropellado y seis mossos heridos leves durante una actuación en la carretera B-23, en Molins de Rei (Barcelona).

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Pasadas las 19.00 horas, grupos de personas, muchas de ellas encapuchadas, han generado altercados en la zona de Passeig de Gràcia y Gran Via de Barcelona, al término de las manifestaciones que han recorrido el centro de la ciudad en el día de la huelga general.

En Barcelona han habido dos manifestaciones: una más multitudinaria con más de 55.000 personas, según la Guardia Urbana (400.000 según los organizadores), que ha discurrido por Passeig de Gràcia y ha continuado por Urquinaona y Via Laietna.

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