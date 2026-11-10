Tellado denuncia la "huelga electoral" de los sindicatos contra el PP, "el verdadero partido de los currantes"

10/11/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado la "huelga electoral" y "preventiva" que han convocado los sindicatos este 11 de noviembre contra el Partido Popular, al que ha definido como "el verdadero partido de los currantes".

Así se ha pronunciado en la presentación del desayuno informativo del alcalde de Toledo y cabeza de lista por esa ciudad al Congreso, Carlos Velázquez, que ha organizado Europa Press en Madrid. Al acto han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y numerosos cargos del partido en esa comunidad.

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Tellado ha afirmado que la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre empieza oficialmente el viernes, pero "la izquierda ha decidido adelantarla un par de días" con una "huelga electoral" e "inédita en democracia".

"LOS SINDICATOS HAN DECIDIDO DESPERTAR DE LA SIESTA"

"Los sindicatos han decidido despertar de la siesta que llevan echando desde el año 2018 e ir a una huelga. Llevaban ocho años hibernando y mañana por fin salen de la cueva, pero no contra el Gobierno actual sino contra el Gobierno que viene", ha manifestado el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

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Según Tellado, se trata de "una especie de huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición". "Es el último servicio de los sindicatos al sanchismo. No se movilizan contra quien ha encarecido como nunca el coste de la vida de nuestro país, contra quien ha reventado el mercado de la vivienda. No se movilizan contra la corrupción. No, se manifiestan contra quien tiene un proyecto para arreglar el destrozo", ha aseverado.

Así, ha recalcado que es una huelga contra "la alternativa democrática" y contra "el verdadero partido de los currantes, que es el Partido Popular". "Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero resulta que tenía 24. El 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", ha asegurado, en alusión a los líderes de UGT y CCOO.

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Además, ha señalado que esta huelga se produce dos semanas después de que el Gobierno de Sánchez quisiera "culpar del accidente de Urda" a "un trabajador". "Los sindicatos se movilizan a favor del Gobierno, que emprendió esa operación ruín y filtró unos audios vergonzosos de dos trabajadores, uno fallecido, precisamente en aquel accidente", ha señalado, aludiendo además a los "bonus a la cúpula directiva" de Adif.

Tellado ha dicho que es "lamentable" para lo que han quedado los sindicatos pero ha dicho que "no es ninguna sorpresa" y "deben saber que al Partido Popular" no le van a "amedrentar por mucha huelga electoral que convoquen".

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Además, ha resaltado que el Gobierno de Sánchez "ha sido una especie de piquete permanente para los trabajadores" de España porque les ha hecho "la vida imposible", "los ha empobrecido" y "se ha cargado el ascensor social".

Sin embargo, el secretario general del PP ha señalado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa trabajará para desplegar el programa del cambio necesario que presentará públicamente este martes en Madrid.

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PRESENTA A CARLOS VELÁZQUEZ, "UN GESTOR DE VERDAD"

Tellado, que es también director de campaña del PP, ha presentado a Carlos Velázquez como un "gestor de verdad". "Toledo presume de ser la ciudad de las tres culturas, pero yo creo que desde que Carlos es su alcalde, puede presumir de sumar una cuarta cultura, que es la cultura de la gestión, la cultura del buen hacer, de la buena política, y del gobierno para todos", ha enfatizado.

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Así ha recalcado que eso forma parte del "ADN del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo". "Y por eso el presidente Feijóo ha querido que Carlos Velázquez fuese el cabeza de lista de nuestra candidatura a las elecciones generales por la provincia de Toledo", ha indicado.

Tras señalar que las generales son "probablemente las más importantes desde la Transición", ha indicado que el próximo 29 se enfrenta contra la ministra Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y cabeza de lista de los socialistas en esta ciudad. "Parece ser que Milagros Tolón se quiere llevar otra. ¿No tuvo suficientes con perder la alcaldía?", ha interpelado.

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