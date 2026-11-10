Quadri Liameed será baja en Elda por el protocolo de conmociones

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Sabadell (Barcelona), 10 nov (EFE).- El centrocampista del Sabadell Quadri Liameed será baja para el encuentro del fin de semana en casa del Eldense porque se ha vuelto a activar el protocolo de conmociones, después de ser sustituido en el partido de este lunes contra la Real Sociedad B (0-0).

El club detalló este martes que el jugador notó "un poco de malestar" cuando empezó el duelo y que en ningún caso pidió el cambio por que se emocionara en el minuto de homenaje a Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife fallecido el pasado 3 de noviembre, horas después de sufrir un encontronazo con el portero Jesús Owono en el partido contra el Andorra.

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Quadri, pieza clave en la medular del Sabadell, tuvo que ser sustituido a los 12 minutos y después del partido el entrenador arlequinado, Ferran Costa, confirmó que no se encontraba bien y que se mareaba.

El cambio fue "por precaución", según el club, y el jugador siguió el resto del partido desde el banquillo.

El mediocentro nigeriano había sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza en la derrota del 31 de octubre en Albacete (2-1) y tuvo que ser evacuado del campo en ambulancia, después de perder el conocimiento.

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El Sabadell también informó de que Quadri ha pasado bien la noche del lunes al martes y que no ha notado "nada extraño", pero el protocolo de conmociones marca que tiene que estar siete días sin hacer deporte y no podrá jugar el siguiente partido, contra el Eldense, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion. EFE

asm/fa/cmm