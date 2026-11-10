Minimalismo vs exceso: el lujo vuelve a enseñar el logo en la moda

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María Muñoz Rivera

Madrid, 10 nov (EFE).- Después de varias temporadas en las que el lujo se medía por la discreción y los logotipos parecían desterrados de las pasarelas, la moda vuelve a querer ser reconocida: el exceso recupera terreno, las marcas enseñan sus códigos.

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El fenómeno no significa que el minimalismo haya desaparecido, pero sí que la moda vuelve a aceptar algo que durante varias temporadas pareció casi una provocación: que el lujo también puede querer ser visto. El último desfile de Gucci, presentado en Milán por Demna Gvasalia, es uno de los ejemplos más evidentes de este cambio.

El diseñador convirtió el espacio del desfile en una réplica de una tienda de la marca, una declaración de intenciones sobre su propia visión de la casa.

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En la pasarela aparecieron códigos ecuestres, sastrería, tartán, polos de rugby, vaqueros, grandes cinturones, cadenas, prendas de noche y referencias al Gucci de los años noventa. También regresaron elementos reconocibles de la casa, como su característica hebilla 'horsebit'.

Frente a la discreción que dominó buena parte del discurso del lujo reciente, recupera así una moda que no pretende confundirse con el fondo. Una estética que reivindica la personalidad de la marca y que entiende que un bolso, un cinturón o un estampado pueden ser reconocidos a distancia.

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Pero Gucci no está solo. La colección de Prada para la primavera-verano de 2027 giró alrededor de una prenda aparentemente sencilla, la falda, transformada en un ejercicio de experimentación con volúmenes, aberturas, estampados, adornos y paneles de colores.

También Chanel, bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, concedió un protagonismo especial al calzado, con 83 modelos diferentes para los 83 estilismos del desfile.

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Los cinturones de gran tamaño y los collares recargados han ganado presencia en las colecciones y en las búsquedas de los consumidores.

Según datos de Google Trends, las búsquedas sobre cinturones llamativos aumentaron un 350% por ciento y las relacionadas con collares de gran tamaño, un 250%.

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No es casualidad que el movimiento coincida con una recuperación de códigos de décadas especialmente exuberantes. Los años ochenta y noventa vuelven a las pasarelas con hombros marcados, sensualidad, prendas ceñidas, pieles, joyas y una relación mucho más desprejuiciada con el exceso.

La paradoja es que el lujo silencioso también terminó convertido en una tendencia perfectamente reconocible. Los pantalones amplios, los jerséis de cachemir, los bolsos sin logotipo y los abrigos de líneas depuradas dejaron de ser simplemente prendas discretas para convertirse en una estética que las redes sociales identificaron, bautizaron y reprodujeron hasta la saciedad.

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Eso no significa que los logotipos hayan regresado exactamente como en la época de la logomanía, cuando las iniciales de las grandes casas cubrían bolsos, camisetas y accesorios.

La novedad parece estar en la reivindicación de piezas reconocibles, con detalles singulares y personalidad propia. Un cinturón, un zapato o una falda pueden convertirse en el centro de un estilismo sin necesidad de exhibir una marca de forma explícita.

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El cambio resulta especialmente significativo después de que el llamado lujo silencioso se convirtiera en uno de los grandes fenómenos estéticos de los últimos años.

La discreción, que tradicionalmente había funcionado como un código reservado a quienes podían reconocer la calidad de una prenda sin necesidad de identificar su etiqueta, acabó transformada en una tendencia masiva, reproducida en redes sociales y bautizada con nombre propio.

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Ahora la moda parece reclamar el derecho contrario: vestirse para ser reconocido. La temporada muestra una convivencia entre quienes continúan apostando por la depuración y quienes recuperan estampados, códigos de marca, adornos y siluetas más evidentes.

La frontera ya no está entre minimalismo y maximalismo como entre distintas maneras de entender qué significa llamar la atención. Después de varias temporadas en las que parecer rico consistía precisamente en no demostrarlo, la moda vuelve a jugar con la idea opuesta. EFE

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