LaLiga, reconocida con el premio de medicina, deporte e investigación de la APDM

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) entregará el próximo 25 de enero a LaLiga su premio de medicina, deporte e investigación, en reconocimiento a su contribución al conocimiento científico de la salud del futbolista, a partir de los datos que genera la competición profesional.

El galardón distingue especialmente la línea de investigación impulsada por el área de "Football Intelligence & Performance" de LaLiga, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), con la participación destacada de los investigadores Juan del Coso y Víctor Moreno-Pérez, informó la APDM.

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Su trabajo durante los últimos años ha permitido avanzar en la identificación de factores de riesgo relacionados con las lesiones musculares, estudiar sus posibles mecanismos de prevención y conocer mejor las condiciones en las que los jugadores recuperan su rendimiento después de un periodo de inactividad.

Los estudios concluyen que jugar pocos minutos también puede asociarse a un mayor riesgo de lesión muscular y que determinados incrementos de las exigencias de carrera pueden preceder a una lesión muscular en los isquiotibiales.

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También que una vez superada una lesión muscular y recuperada la disponibilidad para competir, pueden persistir reducciones en determinadas prestaciones físicas, especialmente en la velocidad y los esfuerzos de esprint.

La APDM recordó que la colaboración entre LaLiga y las universidades Rey Juan Carlos y Miguel Hernández ha generado 22 publicaciones científicas, 12 de ellas centradas específicamente en la salud del futbolista, que forman parte del área de "Football Intelligence & Performance", que supera las 95 publicaciones. EFE

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