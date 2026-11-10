Espana agencias

LaLiga, reconocida con el premio de medicina, deporte e investigación de la APDM

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) entregará el próximo 25 de enero a LaLiga su premio de medicina, deporte e investigación, en reconocimiento a su contribución al conocimiento científico de la salud del futbolista, a partir de los datos que genera la competición profesional.

El galardón distingue especialmente la línea de investigación impulsada por el área de "Football Intelligence & Performance" de LaLiga, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), con la participación destacada de los investigadores Juan del Coso y Víctor Moreno-Pérez, informó la APDM.

PUBLICIDAD

Su trabajo durante los últimos años ha permitido avanzar en la identificación de factores de riesgo relacionados con las lesiones musculares, estudiar sus posibles mecanismos de prevención y conocer mejor las condiciones en las que los jugadores recuperan su rendimiento después de un periodo de inactividad.

Los estudios concluyen que jugar pocos minutos también puede asociarse a un mayor riesgo de lesión muscular y que determinados incrementos de las exigencias de carrera pueden preceder a una lesión muscular en los isquiotibiales.

PUBLICIDAD

También que una vez superada una lesión muscular y recuperada la disponibilidad para competir, pueden persistir reducciones en determinadas prestaciones físicas, especialmente en la velocidad y los esfuerzos de esprint.

La APDM recordó que la colaboración entre LaLiga y las universidades Rey Juan Carlos y Miguel Hernández ha generado 22 publicaciones científicas, 12 de ellas centradas específicamente en la salud del futbolista, que forman parte del área de "Football Intelligence & Performance", que supera las 95 publicaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Un vendedor de lotería aprovecha su puesto para vender cocaína: la policía detiene al dueño del ‘narco kiosco’ de Alcorcón (Madrid)

Los agentes encontraron siete monodosis de droga y distintos objetos robados

Un vendedor de lotería aprovecha su puesto para vender cocaína: la policía detiene al dueño del ‘narco kiosco’ de Alcorcón (Madrid)

Meghan Markle da un paso atrás en su charla sobre la protección de los menores en internet tras la detención de su padre por posesión de pornografía infantil

La duquesa de Sussex ha decidido que sea su marido quien hable en el encuentro sobre protección de menores en internet de este martes en el Parlamento Europeo

Meghan Markle da un paso atrás en su charla sobre la protección de los menores en internet tras la detención de su padre por posesión de pornografía infantil

La huelga de maquinistas, el incumplimiento de los servicios mínimos y la borrasca Bruna sumen a Madrid y Cataluña en un caos circulatorio a primera hora

Las imágenes que llegaban a primera hora de este martes de intensa lluvia en Madrid eran de gente en la estación de Atocha buscando un tren en el que irse a trabajar o a su próximo destino de viaje con maletas, mochilas y paraguas a cuestas y sin terminar de encontrar una solución

La huelga de maquinistas, el incumplimiento de los servicios mínimos y la borrasca Bruna sumen a Madrid y Cataluña en un caos circulatorio a primera hora

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Un trabajador es despedido por hacer rutas en bicicleta de 50 kilómetros durante una baja por lesión en la rodilla: es improcedente porque el médico le recomendó “fortalecer el cuádriceps”

Un policía muere y otro resulta herido de gravedad tras la explosión de una mochila durante una intervención por un tiroteo en Oviedo

Los analistas políticos coinciden sobre la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’: “David Broncano se ha sacrificado”

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

ECONOMÍA

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

DEPORTES

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga