La Laguna Tenerife quiere destacarse ante Siaulai en el grupo más igualado de la Eurocopa

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Santa Cruz de Tenerife, 10 nov (EFE).- La Laguna Tenerife se desplaza este miércoles a Lituania con el objetivo de destacarse en el grupo más competido de los cuatro de Eurocopa, ante un Siaulai que quiere meterse en la lucha para avanzar a la siguiente fase.

Con una brillante trayectoria en el Grupo B de la competición continental, con cinco victorias en los seis partidos que se han disputado, los pupilos de Jaka Lakovic intentarán afianzar la distancia que ya marcan sobre sus perseguidores, que empatan desde el segundo hasta el sexto con tres victorias y tres derrotas.

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El KK Siaulai se encuentra en la quinta plaza, con una diferencia de puntos desfavorable por 30, lo que le deja, por el momento, fuera de los puestos clasificatorios a la siguiente ronda de la Eurocopa.

Por ello, la plantilla que dirige Darius Songaila tratará de exprimir la ventaja de jugar en casa, donde llevan dos victorias de tres encuentros disputados, para intentar frenar al Tenerife y escalar posiciones.

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El equipo canario llega a la séptima jornada tras un destacado choque frente a Cluj Napoca, en el que mantuvo su expediente invicto en el pabellón Santiago Martín, con cuatro victorias de cuatro posibles, sellando la segunda máxima anotación de su historia, tras la vuelta a la élite en el verano de 2012, con un contundente 113-73.

El combinado lituano cuenta con jugadores como Simas Jarumbauskas, uno de sus principales referentes ofensivos, y los exteriores estadounidenses Dayvion McKnight y Michael Caffey, que aportan capacidad anotadora y generación.

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En la pasada jornada de la Eurocopa, el Siauliai cayó ante el Reyer de Venecia (98-77), aunque previamente había logrado imponerse al Turk Telekom (84-94) y al Maxima Roma (98-93). EFE

am/jmr/cmm