La Fiscalía apoya extraditar a EEUU al filántropo Chambers Jr por delitos de terrorismo

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que acuerde la extradición a Estados Unidos del filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr, en prisión desde el pasado mes de julio y acusado por las autoridades norteamericanas de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

La vista de extradición se celebra este viernes y en ella el Ministerio Público apoyará la entrega del filántropo, mientras que el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, mostrará su rechazo y subrayará "las discordancias detectadas" en la traducción al español de la documentación aportada por EEUU.

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Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, por presunto blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

En el escrito en el que apoya la extradición, la Fiscalía se limita a constatar que se cumple el "principio de legalidad" de una extradición "amparada" por el tratado de extradición suscrito entre EEUU y España en 1970, otros acuerdos, y la Ley de Extradición Pasiva.

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Rechaza que sea una acusación política y apunta que, en la legislación española, los delitos por los que se le acusa serían delitos de financiación del terrorismo, daños y/o desórdenes públicos terroristas o coacciones terroristas, y constitución e integración de un grupo u organización terrorista.

La documentación aportada por EEUU, y de la que se hace eco la Fiscalía, atribuye a Chambers Jr. haber participado en "actos de violencia directa" contra las instalaciones de una empresa fabricante de armamento israelí en Estados Unidos tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por la organización terrorista Hamás.

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Se le acusa de comprar "candados, cadenas y cables flexibles que su habrían usado en el ataque", de atarse a las puertas del edificio, de llamar a la protesta en redes sociales o de "dirigir" una reunión para organizar una "acción planificada" que buscaba cortar el tráfico y colgar pancartas desde la empresa.

El 20 de noviembre de 2023 numerosas personas se congregaron en torno a la empresa, algunas bloquearon el acceso al edificio, cuya fachada fue "vandalizada", las ventanas estaban rotas y un candado impedía la entrada y salida, según los documentos de EEUU.

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La defensa de Chambers Jr. ha argumentado que estos hechos ya fueron juzgados en EEUU, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión; acontecimientos por los que las autoridades estadounidenses piden para el filántropo 5 años de cárcel, "lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud".

Las autoridades estadounidenses también le reclaman por transferencias que, según sostienen, buscaban "promover las actividades ilícitas anteriormente mencionadas y promover acciones violentas que beneficien a Hamás".

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Chambers Jr y su defensa han negado con rotundidad todas estas acusaciones y han expuesto que los fondos transferidos fueron destinados a un equipo de fútbol en Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en Palestina.

Han denunciado "mala fe" de Estados Unidos en la traducción que sustenta su reclamación para agravar los hechos y confundir a las autoridades españolas, sobre todo al vincular a Chambers con la "promoción de actividades terroristas", algo que -subrayan- no está en los cargos, pero que EE.UU intenta armar.

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Ante el juez, el filántropo denunció ser víctima de una persecución política de la administración Trump por apoyar la causa palestina. EFE