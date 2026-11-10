La brasileña Millene Cabral sufre una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho

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A Coruña, 10 nov (EFE).- La delantera brasileña Millene Cabral sufre una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, según informaron este martes los servicios médicos del Deportivo, que no marcan un periodo de baja.

La evolución de la futbolista, que no pudo jugar anoche contra el Valencia (0-2) en Riazor, marcará su regreso a los entrenamientos con el equipo que dirige Alberto Rodríguez, que también pierde a la centrocampista Eva Alonso.

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Las pruebas médicas llevadas a cabo a la jugadora madrileña en el Hospital HM Modelo de A Coruña revelaron que sufre “una lesión en el recto femoral derecho”, la cual le obligará a someterse “a un tratamiento médico y de fisioterapia” antes de iniciar la fase de readaptación física, paso previo a su regreso con el grupo. EFE

dmg/cmm