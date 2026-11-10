La Bolsa española sube el 1,06 % gracias a la caída del crudo y pendiente del IPC de EEUU

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una subida del 1,06 %, y cerca los 20.000 puntos, impulsada por la nueva caída que registra el precio del crudo y la recuperación de las acciones tecnológicas, y a la espera de que se conozca el dato del índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos de octubre.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 19.954,41 puntos tras sumar ese 1,06 %. Las ganancias del año son del 15,29 %.

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En el mercado de materias primas, el brent, que ya descendió en la víspera casi un 6 %, mantiene este martes la tendencia al caer el 1,97 %, hasta los 90,71 dólares, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar". EFE

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