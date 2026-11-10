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Irene Montero abre la campaña en Madrid y sus primeros actos serán en Baleares, Canarias y Andalucía

06/11/2026 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
06/11/2026 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, abrirá la campaña electoral en Madrid y visitará Baleares, Canarias y Andalucía en sus primeros actos.

Según han explicado desde el partido morado, este jueves por la mañana la referente electoral de Podemos convocará a los medios de comunicación en Madrid y luego hará un mitin en la capital, previo a la tradicional pega de carteles electorales.

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Al día siguiente, el viernes 13, volverá a tener un encuentro con la prensa en Madrid y por la tarde se desplazará a la ciudad de Palma, para protagonizar otro acto de partido. En esta comunidad los morados lograron un pacto con Ara Més para ir como independiente en las listas (en el número tres) en las listas de esta candidatura, que comanda la formación balear y de la que también forman parte partidos de Frente Amplio.

El sábado la exministra estará en un acto en Las Palmas de Gran Canarias. En el archipiélago los 'morados' comparten coalición con Nueva Canarias y partidos de Frente Amplio bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.

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Finalmente, el domingo Irene Montero se desplazará a Sevilla para participar en un mitin de la campaña electoral

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