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Fiscalía apoya la extradición del multimillonario propalestino Fergie Chambers a EEUU: ve probado que benefició a Hamás

28/09/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado desde su detención el pasado julio en Ibiza, comparece este lunes en una vista en la Audiencia Nacional para preguntarle si consiente ser extraditado a Estados Unidos, que emitió una solicitud de extradición sobre él. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
28/09/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado desde su detención el pasado julio en Ibiza, comparece este lunes en una vista en la Audiencia Nacional para preguntarle si consiente ser extraditado a Estados Unidos, que emitió una solicitud de extradición sobre él. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) apoya la extradición del filántropo propalestino estadounidense Fergie Chambers a Estados Unidos, como reclama el país norteamericano, al ver probado que habría llevado a cabo transferencias de dinero con el objetivo de "promover actividades ilícitas" y "violentas" que "beneficien a Hamás".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Fiscal se muestra a favor de concluir el trámite de instrucción y acceder a la extradición de Chambers, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel madrileña de Aranjuez tras ser detenido en julio en Ibiza.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos le atribuye la presunta autoría de delitos de blanqueo internacional de capitales por "transportar, transmitir o transferir" fondos "con la intención de promover" la "prestación de apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras", en alusión al grupo terrorista Hamás.

El Gobierno de los Estados Unidos también acusa a Chambers de haber instigado "disturbios" contra Elbit, una empresa israelí de defensa que suministra equipos al Ejército de Israel.

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"DAÑOS A LA PROPIEDAD"

En el escrito, el fiscal asegura que Chambers "financió" la organización Unity of Fields, previamente conocida como Palestina Action U.S, una entidad que "está afiliada a la organización" Palestine Action UL, "que ha sido catalogada como grupo terrorista desde el 5 de julio de 2025".

Según el representante del Ministerio Público, Palestine Action habría llevado a cabo "planes de acción directa" que "implican generalmente daños a la propiedad, obstrucción del tráfico, acoso a empleados o actos dirigidos a interrumpir las operaciones comerciales de la empresa con la intención de su cese total".

El papel de Chambers en estos actos habría sido, según la Fiscalía, la compra de "candados, cadenas y cables flexibles" que se habrían usado en un "ataque" a la empresa de defensa israelí.

Un día después de la compra, "varias personas vandalizaron la propiedad de Elbit", con "daños materiales" y pintadas y personas atándose con cadenas a las puertas del edificio. Esa misma noche, según la Fiscalía, Chambers publicó el siguiente mensaje: "Elbit quería más hoy", junto a un vídeo que mostraba "los daños materiales en el edificio".

PAGÓ POR BOTES DE HUMO Y FIANZAS

A estas acciones, que tuvieron lugar en octubre de 2023, le siguieron otras de cariz similar en las semanas siguientes a las que habría acudido el multimillonario propalestino, según la Fiscalía.

Según datos bancarios, Chambers "pagó" por los "botes de humo encontrados, pintura y un embudo", y se hizo cargo de la fianza de personas detenidas en relación con estos hechos.

Entre marzo de 2024 y abril de 2025, después de "huir", el multimillonario propalestino realizó diez transferencias a un banco tunecino. Según la Fiscalía, "tenía intención de usar tales fondos para promover las actividades ilícitas anteriormente mencionadas y promover acciones violentas que beneficien a Hamás" a través de pagos a supuestas organizaciones benéficas.

La Fiscalía afirma que Chambers era "consciente" del "riesgo del empleo de su dinero para dar apoyo material a Hamás, incluso a través de supuestas organizaciones benéficas", todo ello después de que Chambers manifestara "abiertamente su apoyo al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023" y realizara visitas a una embajada iraní.

"Al día siguiente de la visita a la embajada", Chambers "transfirió la cantidad de 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global (AFGF), que actúa como patrocinador fiscal de numerosos grupos, entre los que destaca la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos (Samidoun), a la que ya había subvencionado el requerido con la cantidad de cuarenta mil dólares", subraya.

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