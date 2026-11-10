El Gobierno aborda con el presidente canario la presión migratoria de El Hierro

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno reúne este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la presión migratoria de los últimos días en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

Un total de 5.857 personas han llegado a Canarias en 57 cayucos, pateras y lanchas neumáticas desde el 1 de noviembre hasta las 17.00 horas del lunes, según cifras oficiales a las que ha tenido acceso EFE.

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Si la cuenta se retrotrae al 1 de octubre, cuando los rescates se convirtieron de nuevo en diarios tras meses de calma, se observa que en apenas seis semanas se han aventurado a la Ruta Atlántica 12.056 personas (contando solo a las que han llegado a salvo a Canarias), el triple que durante todo el primer semestre, cuando lo hicieron 3.708.

Con este contexto, según informaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comisión Interministerial de Inmigración se reúne este martes para abordar la situación del archipiélago, con especial preocupación en la isla de El Hierro, donde el goteo de llegadas en los últimos días es constante.

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Presidida por el titular de dicho departamento, Ángel Víctor Torres, la Comisión se reúne esta mañana, antes del Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa y contará con la presencia de Fernando Clavijo y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Según informó Clavijo en redes sociales, el presidente canario transmitió en una conversación con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población".

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Clavijo ya había avanzado previamente el compromiso que le ha trasladado este sábado Pedro Sánchez a convocar a la Interministerial, así como a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

A la Comisión Interministerial también asistirán los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y Juventud e Infancia, Sira Rego.EFE

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