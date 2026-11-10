El FIATC Girona quiere consolidar el liderato europeo en casa del colista

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Girona, 10 nov (EFE).- El FIATC Girona, líder en solitario del grupo B de la Copa FIBA Europa (4-1) en su debut continental, buscará imponer la lógica para consolidar la primera posición este miércoles (18:00h CET) en la pista del Dinamo Bucarest rumano, colista con una victoria en cinco jornadas.

El equipo de Moncho Fernández ha conseguido cuatro triunfos muy contundentes (87-75, 76-91, 109-68 y 90-66) y solo ha perdido en casa del NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro (81-79), en un partido en el que apenas fue por detrás en el marcador en el 2-0 inicial y en los últimos 30 segundos.

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Ahora el Girona viene de ganar al Patrioti Levice eslovaco en el torneo europeo y al Surne Bilbao en la Liga Endesa (92-87), para situarse en la mitad alta de la clasificación.

El equipo catalán se impuso en un partido muy disputado contra un rival directo para seguir mirando hacia arriba: igualó las cuatro victorias del séptimo y el octavo, el Río Breogán y el propio Bilbao, y ya tiene tres triunfos de margen sobre el descenso.

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El club de Marc Gasol quiere dar esta temporada un nuevo paso firme adelante, después de firmar el mejor año de su historia en la ACB en posición (12º) y en triunfos (14).

El base estadounidense Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA, volvió a ser el máximo anotador del Girona ante el Patrioti Levice (18) y ante el Bilbao (19) y cada vez está más aclimatado al baloncesto europeo. Ya se llevó el MVP del mes de octubre de la Copa FIBA Europa.

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El pívot lituano Martinas Geben firmó su mejor actuación de la temporada contra el Bilbao, con 17 puntos, cinco rebotes y 20 créditos de valoración.

El partido del fin de semana también dejó el esperado debut del base gallego Isaac Vázquez, inédito por lesión desde la pretemporada. Aportó cuatro puntos y dos asistencias en ocho minutos y dejó buenas sensaciones.

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El club incorporó al lituano Dominykas Stenionis con un contrato temporal para cubrir su ausencia y ahora debe decidir su futuro. Ha brillado en Europa (8 puntos, 3,6 asistencias, 11,2 créditos de valoración en 16 minutos por partido), pero en la ACB sus números son más pobres (2,5 puntos en 9 minutos) y el sábado no llegó a los dos minutos y medio.

El Dinamo Bucarest, procedente de la fase previa, ganó al NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro en la segunda jornada (93-76), pero suma tres derrotas seguidas en Europa.

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Sus amenazas son los estadounidenses DJ Burns, Derrick Marks (14,1 puntos), Anthony Roberts (13,9) y Jonathan Stark, el ucraniano Rostyslav Novitskyi (16,1 créditos de valoración) y el pívot guineano Ousmane Drame, jugador del Joventut hace diez años. EFE

asm/fa/og