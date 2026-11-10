Dominik Mavra, líder histórico del Breogán en asistencias

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Lugo, 10 nov (EFE).- El base internacional croata Dominik Mavra se ha convertido en el líder histórico del Río Breogán en asistencias tras superar a Juan Miguel Alonso.

El jugador balcánico, que brilló en el último partido de la liga Endesa contra el Barça con 12 puntos y 5 asistencias, ya acumula 307 asistencias en los 65 partidos que ha jugado con el equipo celeste en la ACB, superando en dos las que había firmado Alonso en 152 partidos.

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En 33 de esos 65 partidos, Mavra ha firmado 5 o más asistencias. Además, en dos ocasiones ha llegado a los dobles dígitos (10), quedándose cerca del récord del Río Breogán en la competición (12, Dewayne Russell).

Mavra afronta su tercera campaña consecutiva en el Pazo Provincial de Lugo con los mejores promedios de su carrera ACB: 15,1 puntos, 6 asistencias y 17,7 créditos de valoración. EFE

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dmg/cmm