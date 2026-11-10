Carlota Iglesias novela la anorexia de su hija:'Limpié muchas casas para pagar los costes'

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David Álvarez

Girona, 10 nov (EFE).- Carlota Iglesias es administrativa del servicio de normalización lingüística de Girona, estudió derecho y acaba de publicar 'Perfecta', obra editada por LlunydelRamat en la que novela la anorexia real sufrida por su hija, lo que la llevó a limpiar "muchas casas" para afrontar los costes del tratamiento.

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Iglesias explica, en una entrevista con EFE, la denuncia que incluye su libro y, como ejemplo, contrapone la atención en un caso de trastorno alimentario con la que reciben enfermos de cáncer como fue su hermano, que falleció cuando comenzaban los problemas de su sobrina.

"A mi hermano no le dijeron que al no tener 65 años ni mutua no tenía acceso a quimioterapia, a él lo ayudaron, pero con los trastornos alimentarios estás condicionado", asegura la novelista.

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Esta madre y escritora señala que la primera traba es la de encontrar un lugar donde recibir atención "que no sea un hospital, donde alimentan a tu hijo, pero después vuelve a casa y el problema sigue".

"En la sanidad pública hay lista de espera", detalla, por lo que ella acudió a la privada, condicionada por las limitaciones del momento en que se reveló el trastorno, en plena pandemia de covid.

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Sobre esa atención privada, Iglesias precisa que, "aquí, en Girona, son dos mil euros mensuales y, en Barcelona, cuatro mil, pero no puedes dejar que muera tu hija y, a la mía, le fallaba el corazón y podía tener un fallo multiorgánico".

Cobertura del seguro escolar o trámite de minusvalía, "porque lo es", son algunas dificultades burocráticas añadidas a las que ha tenido que enfrentarse la autora de 'Perfecta'.

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Según la autora, la denuncia del libro, más allá de la parte económica, apunta también a que "detrás de esta enfermedad hay mucha mentira, mucha manipulación y todo se mueve en un terreno muy inestable".

Se refiere a temas como la presión que sufren los afectados, la soledad con la que deben enfrentarse al trastorno o a una sociedad que les oculta enemigos, como "las redes sociales, las vallas publicitarias, los mensajes de las películas o los escaparates".

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La hija de Carlota Iglesias tenía apenas catorce años cuando apareció la anorexia, pero su madre ha visto casos mucho más tempranos y manifiesta que esta enfermedad "no tiene que ver con querer adelgazarse".

Ella lo relaciona mucho más con el título del libro, con una búsqueda de perfección de personas que, como sucede muchas veces, son brillantes en campos como el académico.

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A todas ellas les aparece una voz, descrita en la novela, de la que sus víctimas no pueden desprenderse y a las que describe como "mentes inmaduras en una lucha bestial, porque no quieren estar así".

Paralelamente, los padres se cuestionan su culpabilidad, "pero solo eres responsable, desde el momento en que tienes consciencia del diagnóstico, de hacer todo lo posible por acompañar y ayudar".

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Para Iglesias fueron cuatro años, en los que conoció el escaso papel de custodia de las familias, cuya actuación se limita a seguir las normas que dictan desde los hospitales.

Los escritos a su padre cuando permanecía aislado por covid, la enfermedad que le quitó la vida, fueron el embrión de esta novela, un espejo que planta ante una sociedad "que aparta la mirada del dolor invisible".

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"Es una obra narrativa con mucha poesía, no es un diario y no es autobiográfica, es una autoficción basada en la experiencia vivida a través de mi hija, en la que no todo lo que explico lo he vivido, pero en la que nada es mentira", concluye la autora. EFE

(foto)