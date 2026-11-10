Ayuso cree que la entrevista de Broncano a Abascal fue "una vergüenza" que solo buscaba "dividir al PP con Vox"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este martes que la entrevista del presentador David Broncano en 'La Revuelta' al candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, fue "una vergüenza" que solo buscaba "dividir al PP con Vox".

"La aguanté un minuto y medio de la vergüenza que me estaba dando porque me estaba poniendo nerviosa todo el trasfondo que hay en esa entrevista", ha afirmado la dirigente regional en declaraciones a 'Antena 3' recogidas por Europa Press.

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A su juicio, la estrategia es que Feijóo, que es "líder de la oposición y quien siempre gana" las elecciones, "baje" de cara a las elecciones de 29 de noviembre porque considera que el programa, así como la televisión pública, está "controlado" por el Palacio de La Moncloa. Cree que solo buscaba "volver a alimentar esa división PP-Vox para luego demonizar a Vox" y decir que el PP no tiene "con quién pactar".

Sobre la entrevista, ha señalado que dio "vergüenza" un programa en el que el presentador "titubeaba" y no sabía "ni por dónde arrancar el discurso" metiendo "mitines" y diciendo que es "un programa de izquierdas" cuando está en la televisión pública. "¿Cómo son de totalitarios? ¿Cómo se creen que son mejores? ¿Y con qué superioridad moral nos han tratado?", se ha preguntado.

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"No ocurre nada en esa cadena que no controle directamente Pedro Sánchez. No ocurre nada en un plato de televisión que depende del dinero público. No ocurre nada que no sea controlado por Pedro Sánchez, porque no respeta lo público. Es gente que vive de lo público para desguazar lo público y para secuestrar voluntades y con el dinero de todos los españoles seguir fabricando ideológicamente a la sociedad", ha denunciado.

Es por esta razón que ha afirmado que no la recomendaría a Feijóo que fuera a este programa porque no debe entrar "en señuelos ni trampas", además de asegurar que sino estaría "alimentando esto y blanqueando".

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