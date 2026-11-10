Espana agencias

Abascal dice que los machistas nacionales están en el PSOE y que los homosexuales acabarán votando a Vox

07/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las propuestas de su partido de cara a las elecciones generales del 29N. POLITICA Rafael Martín - Europa Press
07/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las propuestas de su partido de cara a las elecciones generales del 29N. POLITICA Rafael Martín - Europa Press
Guardar

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado hoy que los machistas nacionales están en el PSOE, que expulsará a los importados si llega al Gobierno y que los gays votarán a su partido porque es el único que les defiende de la homofobia importada.

Abascal ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado si los homosexuales tienen algo que temer de él o si los machistas tienen algo que agradecerle.

PUBLICIDAD

A este respecto, ha respondido de manera rotunda que los machistas no tienen nada que agradecerlo porque va a "sacar" de España por "la vía rápida" a los machistas importados. "Ese es el gran machismo que hay en España", ha exclamado al tiempo que aclaraba que se refiere al machista que está llegando con la inmigración masiva, el fundamentalismo y "los que han traído a España prácticas que eran desconocidas, como la mutilación genital, los matrimonios forzosos, que ya hay algunos casos en Cataluña y son datos crecientes".

En cuanto a los "machistas nacionales", ha apuntado a que la mayor parte de ellos están en el PSOE.

En cuanto a los homosexuales, ha señalado no tener "ninguna duda" de que les "van a acabar votando todos" a ellos, a Vox, igual que ocurre en Francia con el Frente Nacional porque, ha recalcado, "es el partido que tiene más respaldo entre los homosexuales porque es el que les defiende de la verdadera homofobia, que es la que llega, que es la importada".

PUBLICIDAD

Dicho esto, Abascal ha querido precisar que Vox reconoce la "dignidad de todas las personas" sin importarles que sean hombres, mujrres, nacionales o inmigrantes, heterosexuales u homosexuales.

Así, ha señalado que tiene amigos de todo tipo y no los cataloga en función de si son nacionales, extranjeros, hombres, mujeres...Y está convencido de que los homosexuales están muchas veces "secuestrados por un lobby que quiere interpretarles únicamente en función de la sexualidad".

"Yo tengo mi sexualidad, pero creo que soy mucho más que mi sexualidad. Soy un padre, soy un esposo, soy político, soy vasco. Mi identidad se forma de muchas maneras. Hay gente que tiene mucho interés en hacernos creer a los demás que los homosexuales solo tienen eso en su vida", ha apostillado.

En opinión de Abascal, los homosexuales son "personas tan ricas como todos los demás y no tienen ningún problema" con Vox. Pero también opina que lo que hay es una "guerra de propaganda" contra su partido que la tienen que enfrentar.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meghan Markle da un paso atrás en su charla sobre la protección de los menores en internet tras la detención de su padre por posesión de pornografía infantil

La duquesa de Sussex ha decidido que sea su marido quien hable en el encuentro sobre protección de menores en internet de este martes en el Parlamento Europeo

Meghan Markle da un paso atrás en su charla sobre la protección de los menores en internet tras la detención de su padre por posesión de pornografía infantil

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

La huelga de maquinistas, el incumplimiento de los servicios mínimos y la borrasca Bruna sumen a Madrid y Cataluña en un caos circulatorio a primera hora

Las imágenes que llegaban a primera hora de este martes de intensa lluvia en Madrid eran de gente en la estación de Atocha buscando un tren en el que irse a trabajar o a su próximo destino de viaje con maletas, mochilas y paraguas a cuestas y sin terminar de encontrar una solución

La huelga de maquinistas, el incumplimiento de los servicios mínimos y la borrasca Bruna sumen a Madrid y Cataluña en un caos circulatorio a primera hora

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Un chef de Jaén, un horticultor de Palencia y una empresa de quesos manchega: estos son los siete premiados por la Real Academia de Gastronomía

La gala de los Premios Nacionales de Gastronomía, celebrada en Toledo, ha estado marcada por el recuerdo a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda

Un chef de Jaén, un horticultor de Palencia y una empresa de quesos manchega: estos son los siete premiados por la Real Academia de Gastronomía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la huelga general y el funeral por las víctimas de Urda

Un trabajador es despedido por hacer rutas en bicicleta de 50 kilómetros durante una baja por lesión en la rodilla: es improcedente porque el médico le recomendó “fortalecer el cuádriceps”

Un policía muere y otro resulta herido de gravedad tras la explosión de una mochila durante una intervención por un tiroteo en Oviedo

Los analistas políticos coinciden sobre la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’: “David Broncano se ha sacrificado”

Así fue el Gobierno de Mariano Rajoy en España: de la herencia de Zapatero a la moción de censura por corrupción y el desafío independentista

ECONOMÍA

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

DEPORTES

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

“No tengo culpa, pero sí responsabilidad”: Jesús Owono y Óscar Puente, dos nombres y dos tragedias en el banquillo del juicio social

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga