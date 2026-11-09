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Vivas dice que Pedro Sánchez ha abandonado Ceuta en el momento más difícil de su historia

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Ceuta, 9 nov (EFE).- El presidente de Ceuta y del PP local, Juan Jesús Vivas, ha destacado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abandonó a la ciudad autónoma "en el momento más difícil de su historia reciente", cuando "estaba siendo invadida y se ponían en jaque la soberanía española y el porvenir de los ceutíes".

En un comunicado facilitado por el PP, Vivas ha reprochado al presidente del Gobierno que no hiciera "nada para evitar la invasión, que se marchara de vacaciones y que incumpliera su compromiso de restablecer la normalidad en cuestión de horas".

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Ha planteado si el PSOE pretende utilizar "las consecuencias de la invasión para dividir a los ceutíes por su credo o su origen con fines electorales".

Tras considerar que, "en ese empeño de división el PSOE coincide, lamentablemente, con Marruecos", también ha cuestionado si quieren levantar "una cortina de humo para ocultar el abandono de Ceuta por parte de Pedro Sánchez cuando la ciudad más necesitaba al Gobierno de la nación".

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Vivas ha reafirmado el compromiso del PP de Ceuta con la soberanía española de la ciudad y con la convivencia entre todos los ceutíes.

El presidente ceutí ha realizado estas manifestaciones tras rechazar el insulto "racista" a una profesional sanitaria de la ciudad y ha lamentado "cualquier conducta que pretenda identificar a los ceutíes, por razón de su credo o de su origen, con quienes fueron utilizados para llevar a cabo la invasión que sufrió la ciudad".

Vivas ha subrayado que todos los ceutíes "son y se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen, y esa es una convicción firme, como lo es la defensa de la convivencia entre personas de distintos credos, culturas y orígenes, un rasgo propio de Ceuta que la enriquece y la distingue".

El presidente del PP ceutí ha calificado de "manipulación deliberada" el intento del PSOE de vincular el incidente con el discurso del PP. "¿En qué parte de ese discurso aprecia el PSOE una incitación a la división o al enfrentamiento? ¿En la afirmación de que todos los ceutíes son y se sienten españoles? ¿En la defensa de la convivencia como un rasgo esencial de Ceuta? ¿O en la afirmación de que la ciudad sufrió una invasión?", ha añadido. EFE

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