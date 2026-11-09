Una delegación de la FIFA visita el Camp Nou para evaluar sus instalaciones

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Barcelona, 9 nov (EFE).- Una delegación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) visitó este lunes el Spotify Camp Nou de Barcelona, en el marco del proceso de evaluación de las sedes para el Mundial de 2030.

Según informó la cuenta del departamento de Deportes de la Generalitat de Cataluña, se espera que este martes la misma delegación visite las instalaciones del RCDE Stadium del RCD Espanyol, que también podría acoger partidos del citado Mundial.

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"Creemos que es una oportunidad para proyectar Barcelona y Cataluña al mundo y demostrar nuestra capacidad organizativa para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales", aseguró el consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, en redes sociales.

Álvarez afirmó en la publicación que junto con el ayuntamiento de Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el FC Barcelona se trabaja conjuntamente "para conseguir la gran final" del Mundial de 2030.

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Portugal, España y Marruecos serán los anfitriones de un Mundial de 2030 que se extenderá por tres continentes, ya que, además de Europa y África, se disputarán tres partidos en Sudamérica (Argentina, Paraguay y Uruguay) para celebrar el centenario del primer Mundial.

EFE

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