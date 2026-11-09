Raúl González exigirá a los jugadores del Real Oviedo "una entrega incondicional"

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Oviedo, 9 nov (EFE).- Raúl González Blanco, nuevo entrenador del Real Oviedo, aseguró en sus primeras palabras como técnico del equipo azul que su forma de entender el fútbol es "respetar el talento, pero con una entrega incondicional".

"Espero un Real Oviedo con mucho talento y con el equipo yendo desde el primer hasta el último minuto esté luchando por conseguir la victoria y hacer que los aficionados se sientan orgullosos", explicó el entrenador madrileño en unas declaraciones difundidas este lunes por el propio club.

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Raúl González está ante su primer gran reto en el fútbol profesional, ya que su experiencia se basa en seis años al frente del Castilla y dos en los cadetes y juveniles del Real Madrid.

"Estoy muy ilusionado. Esperamos estar a la altura de lo que es el Real Oviedo, de la pasión de los aficionados. Es un lugar exigente y vamos a intentar que se sientan felices, darles alegría. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra garra para que así sea. Ojalá que en este nuevo reto para mí y junto a la afición, podamos conseguir muchos éxitos", finalizó.

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Raúl González dirigirá este martes por la mañana su primer entrenamiento en El Requexón y a partir de las 13:30 horas será presentado en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Junto a él se espera que esté David Fernández, director deportivo del Oviedo y que ya conoce al exjugador del Real Madrid y la selección española de su etapa en la secretaría técnica del club merengue.

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El Real Oviedo, que tras trece jornadas está a un punto de la promoción de ascenso y a seis del ascenso directo, ganó al Cádiz a domicilio el pasado sábado y se enfrentará en la próxima jornada a otro recién descendido como el Girona, que tiene los mismos puntos que los carbayones. EFE

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