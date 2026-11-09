Protección Civil mantiene la alerta por lluvias y vientos de Bruna y la llegada de Charles

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Madrid, 9 nov (EFE).- Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal de lluvias fuertes y persistentes, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo, a consecuencia de la borrasca Bruna y la llegada en los próximos días de Charles, que dejará precipitaciones fuertes o muy fuertes en las mitades sur y oeste peninsulares.

Además, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento de componente sur y oeste irá arreciando a medida que se aproxime esta segunda borrasca, lo que dará lugar a un importante temporal marítimo y a rachas muy fuertes en Canarias y el oeste y suroeste peninsular, por encima de los 90-100km/h en áreas montañosas, sin descartar que se supere este umbral en otros puntos.

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Advierten de que los impactos asociados a Bruna y Charles podrían dejar inundaciones locales y crecidas de ríos y barrancos, así como posibles deslizamientos de tierra en zonas del sistema Central afectadas por los incendios estivales, con acumulados que podrían superar localmente los 300mm.

La intensificación del viento y el mal estado de la mar podrían ocasionar caídas de ramas o árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado, además de daños en paseos marítimos, bienes e infraestructuras.

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Las precipitaciones asociadas a Bruna serán especialmente abundantes en Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León, donde podrán acumularse entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el oeste del sistema Central, los registros podrían superar el martes los 120–150 litros. El viento también tendrá protagonismo, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en puntos de la cordillera Cantábrica y olas de entre 4 y 5 metros en el litoral occidental de Galicia.

La llegada de Charles, que previsiblemente entrará en la Península por Portugal, agravará la situación el miércoles. Sus primeros efectos se notarán en Canarias desde las últimas horas del martes, con un fuerte incremento del viento. Las rachas podrían superar los 130 kilómetros por hora en puntos de La Palma y Tenerife, mientras que las lluvias más intensas se esperan en La Palma, donde podrían ir acompañadas de tormenta.

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En la Península, el miércoles dejará precipitaciones generalizadas, localmente acompañadas de tormenta, que serán menos abundantes cuanto más hacia el nordeste, a excepción de puntos de Pirineos. Se espera recoger más de 40–60 litros por metro cuadrado en zonas del oeste, sur y centro peninsular.

En las sierras al noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, Ronda y otros puntos de la provincia de Málaga, podrían rondarse los 100 litros por metro cuadrado durante la jornada, mientras que en el oeste del sistema Central podrían superarse localmente los 150 litros. En algunos puntos de este sistema montañoso, el acumulado de todo el episodio rebasaría los 300 litros.

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A partir del mediodía del miércoles, el viento se intensificará en el cuadrante suroeste peninsular, con posibles rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora incluso en zonas bajas de Andalucía, Extremadura y el extremo occidental de Castilla-La Mancha. En el Golfo de Cádiz, el oleaje podría alcanzar los 5 metros al final del día.

A partir del jueves 12 se espera una disminución gradual de las lluvias y del viento, aunque todavía podrán registrarse chubascos fuertes y persistentes en puntos del tercio norte, mientras que lo más probable es que las rachas muy fuertes se trasladen al centro y mitad este peninsular.

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"Es importante notar que todavía existe bastante incertidumbre en la posición final de la borrasca Charles, lo que puede hacer variar la localización de los máximos de precipitación", advierte la Aemet. EFE