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PNV pide rebajar al 0,5% el impuesto de electricidad y acelerar las inversiones en las redes eléctricas

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El PNV propone reducir los costes energéticos, rebajar al 0,5 el impuesto a la electricidad, mantener los bonos sociales "para proteger a quienes más lo necesitan", acelerar las inversiones en las redes eléctricas, facilitar nuevas conexiones y aprovechar mejor la capacidad disponible "porque, detrás de cada nueva conexión eléctrica, hay inversión".

Así se recoge en el programa electoral del PNV de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, presentado este lunes por la tarde en Bilbao por la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, acompañada de los cabezas de lista por Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorja Urtaran, respectivamente.

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Las propuestas del PNV en materia económica han sido detalladas por Sagastizabal, quien ha destacado el factor "estratégico" para el futuro de Euskadi que representa la energía por su impacto en la competitividad de las empresas vascas.

"Disponer de conexiones eléctricas suficientes es fundamental para el desarrollo de nuestra industria, nuestro territorio y también para la construcción de nuevas viviendas. Por eso, proponemos una política energética adaptada a las necesidades de Euskadi", ha subrayado.

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La candidata jeltzale ha explicado que el programa electoral de su partido plantea propuestas concretas para defender los intereses de Euskadi en ámbitos cuyas "decisiones fundamentales se siguen tomando en Madrid, sobre salarios, pensiones, la factura de la luz, la energía, el precio de la bombona de butano, algunos impuestos, o la capacidad de nuestras instituciones para invertir y mejorar los servicios públicos".

Respecto a los salarios y las pensiones, defiende mejores salarios a través de la negociación colectiva y el diálogo social, por lo que pide que, "en el marco de un nuevo estatus político, Euskadi pueda establecer un salario mínimo propio, superior al estatal y adaptado a nuestro coste de vida".

Además, propone evitar que las mejoras salariales pactadas pongan en riesgo los servicios públicos contratados, permitiendo revisar los precios de los contratos públicos.

Como hasta ahora, el PNV defiende un sistema público de pensiones que garantice el poder adquisitivo, refuerce las pensiones mínimas y no contributivas, elimine las penalizaciones "injustas" a quienes han cotizado más de cuarenta años, reduzca la brecha de género y culmine el traspaso previsto en el Estatuto de Gernika.

Además, Idoia Sagastizabal ha apuntado que sostener el bienestar exige una economía "fuerte, una industria competitiva y un tejido empresarial capaz de crear riqueza y empleo de calidad", por lo que solicita que las ayudas estatales a la innovación respondan "mejor" a las necesidades de las empresas vascas y exige también que el Estado "cumpla con sus compromisos con las empresas vascas en las que participa o que reciben apoyo público, todo ello para preservar la economía".

"Queremos acompañar a nuestras pymes cooperativas, comercios y autónomos, reduciendo burocracia, facilitando financiación y mejorando su protección cuando las cosas también van mal, por ejemplo, facilitando el acceso a la prestación por cese involuntario de su actividad o negocio. Emprender supone sumir riesgos, pero no debería significar quedarse sin protección", ha explicado.

A todo ello ha sumado la necesidad de unas infraestructuras que funcionen. "La Y Vasca, trenes de cercanías, puertos, aeropuertos y las conexiones logísticas. Hablamos de conectar Euskadi, facilitar el transporte de personas y mercancías, y generar oportunidades para la competitividad de Euskadi", ha precisado.

Por ello, ha exigido que el Estado cumpla los compromisos adquiridos y ejecute las inversiones que están pendientes. "Proponemos avanzar hacia una mayor capacidad de gestión desde Euskadi en infraestructuras estratégicas como los puertos de Bilbao y Pasaia, también pide ayudas para la renovación de los vehículos eléctricos y flotas de transporte con menos emisiones", ha manifestado.

AGRICULTURA Y PESCA

En cuanto al sector agroganadero y pesquero, Sagastizabal ha defendido precios justos para sus productos, para que las políticas europeas se adapten a la realidad vasca. En pesca, ha pedido un reparto "mucho más justo de las cuotas, la modernización de la flota y mejores condiciones para los arranzales". "Todo ello debe hacerse de forma compatible con la protección de nuestro entorno natural, nuestros montes, nuestros ríos y nuestra costa", ha indicado.

Para impulsar todas estas transformaciones, ha apuntado la necesidad de contar con instituciones con más capacidad para actuar o invertir. Por eso, el PNV defiende que ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco puedan utilizar sus superávits para mejorar la educación, la sanidad, el transporte público, la vivienda y los servicios que reciben los ciudadanos. "Para ello es necesario modificar las reglas estatales que hoy limitan esa utilización", ha destacado.

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EuropaPress

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