Pau Quesada: "Queremos terminar entre los cuatro primeros"

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Madrid, 9 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid Pau Quesada declaró que quieren "terminar entre los cuatro primeros" en la fase liga, en la rueda de prensa previa a la visita del Paris FC al estadio Alfredo di Stéfano (martes, 10 de noviembre, 18.45 horas CET), para la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

"Va a ser un partido muy competido, nuestro rival está muy bien trabajado a nivel defensivo. Tenemos que ofrecer una muy buena versión si queremos llevarnos los tres puntos. El Real Madrid siempre tiene la presión por ganar, esa exigencia es natural dentro del nuestro ADN. Todo lo que no es ganar no está bien. Buscamos los tres puntos porque queremos terminar entre los cuatro primeros", añadió.

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Ni el Real Madrid (tres empates) ni el Paris (una derrota y dos empates) conocen la victoria esta temporada en la Liga de Campeones. El balance entre estos dos equipos es de dos triunfos para cada uno y un empate. Los dos del equipo blanco fueron la pasada temporada.

"Conocemos muy bien al rival. El año pasado jugamos con ellos tanto en la fase de grupos como en los octavos. Vienen de lograr una victoria contundente en su Liga, de empatar con el PSG y de empatar con el Arsenal", comenzó.

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"Es un rival extremadamente competitivo y llegamos con muchas ganas, porque el inicio de esta competición ha sido contra los mejores rivales que nos podíamos ir encontrando en los diferentes bombos. El equipo se ha mostrado muy sólido en los tres partidos y mañana buscamos reencontrar esa solidez en nuestro juego", terminó.

Junto a él compareció la centrocampista Andreia Jacinto. "Tenemos muchas ganas del partido del martes. Cada vez que salimos al verde nos ilusiona muchísimo jugar con la camiseta del Real Madrid y en especial los partidos de 'Champions'. Sabemos que la historia del Real Madrid es muy bonita en esta competición", recordó.

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Hizo referencia a los tres partidos previos, en los que el Madrid ha empatado después de ir por delante: "El equipo está teniendo facilidad para marcar y debemos tener continuidad porque este tipo de partidos, si se alargan, pueden hacerse complicados. Queremos lograr los tres primeros puntos con una victoria en casa".

Concluyó refiriéndose a su situación personal: "Me estoy sintiendo muy bien y la adaptación me la hicieron muy fácil las compañeras. Cada vez me estoy sintiendo más cómoda. Las tres jugadoras del medio podemos intercambiar posiciones y eso nos da mucho". EFE

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