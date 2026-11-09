Los sindicatos avisan de policías "desbordados" con la llegada de migrantes a Canarias

Guardar

(Actualiza la NA1035 con la postura de otros sindicatos)

Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 9 nov (EFE).- Varios sindicatos policiales han denunciado que los agentes de la Policía Nacional están "desbordados" por las continuas llegadas de embarcaciones precarias en los últimos días a las islas Canarias, y han solicitado medidas de refuerzo al Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Jupol, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han advertido de la situación que afrontan los agentes para hacer frente a la presión migratoria que vive en los últimos días el archipiélago y, con mayor intensidad, la isla de El Hierro.

En un comunicado, Jupol pide a Interior "un refuerzo inmediato de efectivos en El Hierro", Lanzarote y Fuerteventura ante "la situación absolutamente insostenible" que sufren los agentes desplazados a la isla, que "ha alcanzado niveles difícilmente justificables", al encadenar servicios.

PUBLICIDAD

Los hay que "llegan a medianoche a sus alojamientos y, apenas unas horas después, a las cuatro de la madrugada, tienen que estar nuevamente en pie para comenzar los traslados de cientos de inmigrantes", asegura la organización.

"Estamos hablando de jornadas de hasta 20 horas, con descansos insuficientes", indica Jupol, y añade que las llegadas de migrantes se afrontan "con un dispositivo que evidencia, una vez más, la falta de previsión, planificación y medios del Ministerio del Interior ante una crisis migratoria que lleva años produciéndose en Canarias".

PUBLICIDAD

El sindicato plantea que se adecúen los medios disponibles a las necesidades existentes, "dimensionando los dispositivos conforme al volumen real de llegadas y traslados", y reclama "el establecimiento de turnos racionales, que garanticen los descansos obligatorios y eviten jornadas maratonianas de hasta 16 y 18 horas, así como el abono íntegro de las dietas y compensaciones económicas correspondientes a los desplazamientos y servicios extraordinarios"

"La presión migratoria nos desborda", ha advertido en redes sociales por su parte el SUP, que ha denunciado que los agentes "están al límite de sus fuerzas" y ha recordado que, desde 2023, reclaman "refuerzos y medios materiales y humanos".

PUBLICIDAD

"Hace falta una estrategia estructural y permanente, con plan de contención y detección temprana, para frenar a las mafias del tránsito de personas", han señalado.

También la Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado estos días en redes que los agentes están "al límite" en el archipiélago canario, con "jornadas de hasta 17 horas" y "sin los refuerzos extraordinarios necesarios". "Exigimos refuerzos, descansos y condiciones dignas", reclama.

PUBLICIDAD

Desde el 1 de noviembre, cerca de 6.000 personas han llegado a Canarias en pateras y cayucos, con especial incidencia en El Hierro. En concreto, este fin de semana han arribado a las costas canarias más de 1.300 migrantes a bordo de embarcaciones precarias.EFE