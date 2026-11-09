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La Universidad de Sevilla permitirá variar el nombre a alumnos trans sin cambio de sexo

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Sevilla, 9 nov (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado la normativa para el reconocimiento en el ámbito académico del nombre de uso común o sentido de alumnos, profesores y trabajadores transexuales conforme a su identidad de género y sin que medio un cambio registral de sexo.

La US ha informado que la medida avanza en su respeto a la diversidad y a la protección de los derechos de la comunidad universitaria con un procedimiento "reglado, transparente y con plenas garantías" para todo el estudiantado y el personal docente, investigador y técnico de gestión, administración y servicios.

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El texto regulador contempla dos supuestos principales: el reconocimiento del nombre sentido y la adaptación por cambio legal.

El primer supuesto está orientado al ámbito "estrictamente interno" y beneficia a quienes no han modificado su registro legal, han detallado desde la institución académica hispalense.

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Aunque no altera el DNI ni los documentos con eficacia jurídica externa, garantiza que la persona sea llamada y tratada por su nombre elegido en toda su vida académica, laboral y administrativa.

El segundo supuesto está dirigido a quienes han rectificado su nombre en el Registro Civil.

En este caso, la US procede a la actualización integral de toda la documentación oficial, expedientes, títulos académicos, contratos y nóminas.

Las solicitudes serán tramitadas por la Unidad para la Igualdad de la US a través de la sede electrónica de la institución con un plazo máximo de resolución de un mes.

Asimismo, la US dispondrá de tres meses para completar las adaptaciones informáticas y publicará en dos meses una guía de instrucciones y preguntas frecuentes, complementada con acciones de formación y sensibilización para toda la comunidad universitaria. EFE

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