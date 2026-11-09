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El Gobierno aplaude que no se suspenda el voto a hijos de nacionalizados: "Freno a la ultraderecha"

11/03/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a la comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro institucional entre ambos tras la toma de posesión de Peramato, que accedió al cargo en diciembre de 2025. Peramato, fiscal de carrera con 35 años de trayectoria y especialista en violencia de género, fue nombrada tras la condena por revelación de secretos de su predecesor, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
11/03/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a la comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro institucional entre ambos tras la toma de posesión de Peramato, que accedió al cargo en diciembre de 2025. Peramato, fiscal de carrera con 35 años de trayectoria y especialista en violencia de género, fue nombrada tras la condena por revelación de secretos de su predecesor, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El Gobierno ha celebrado este lunes que el Tribunal Supremo haya denegado la suspensión del derecho a voto a hijos de personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' pedida por Vox e Iustitia Europa, una decisión que ve como un "freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas".

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez han respaldado el rechazo del Supremo a extender la suspensión del voto a más personas nacionalizadas "gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso".

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No obstante, desde Moncloa han lamentado que "este razonamiento no se haya aplicado" a quienes ya tienen suspendido el voto, los padres de esos hijos, si bien esperan que "la decisión definitiva acabe amparando sus derechos", ya que el Supremo mantiene la suspensión para los 'nietos'.

"La decisión del alto tribunal supone un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean", han destacado.

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Para el Gobierno, se trata de "una estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo y que aquí también ha hecho suya el PP".

Las mismas fuentes han añadido que esa estrategia la usó en Estados Unidos "hace apenas unos días Donald Trump pidiendo que no se contabilizaran los votos de 20.000 personas a quienes consideraba 'no ciudadanos' para cuestionar por anticipado el resultado de las elecciones".

A su entender, hay una "deriva antisistema de la derecha", a la que acusa de "arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo".

"Lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo o el DNI electrónico. Todas las medidas han estado en vigor en distintos procesos electorales y no han afectado a la seguridad o al resultado de las elecciones. No ha cambiado el sistema electoral. Ha cambiado la derecha al abrazar el extremismo y las teorías de la conspiración", han señalado.

El Gobierno ha pedido "respeto" para el sistema electoral y para los derechos fundamentales "de todos los españoles, sean cuales sean sus orígenes y convicciones".

Con esta decisión, tomada el Supremo por "seguridad jurídica y estabilidad electoral" ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' sí podrán acudir a las urnas.

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